Apagón: El occidente del país otra vez en penumbras

La noche de este miércoles, las redes sociales se encendieron con las etiquetas «Apagón» y «Sin Luz», en referencia a la suspensión del servicio eléctrico en los estados Zulia, Táchira y Mérida, aunque partes de Trujillo también reportaron importantes fallas en el servicio.

Gran cantidad de usuarios, demostraron a través de las redes sociales su inconformidad y molestia, por el aguzado azote eléctrico que una vez mas golpea esa pujante región del país.

Los usuarios afectados, describieron el interminable número de horas semanales que deben pasar sin luz en sus hogares y trabajos.

Algunos tuiteros del centro de Maracaibo, reportaron escuchar explosiones en la subestación eléctrica de La Arreaga; aun cuando estos reportes llegan algunas horas después del inicio de este gran apagón occidental.

El profesor de la Universidad del Zulia, Emiro Vallbuena, publicó lo siguiente: «Alguien debe aclarar la situación sobre #Termozulia, supuestamente está generando cientos de megavatios, más lo que produce la Ramón Laguna, pero con este #apagon queda claro que no producen un c… Mas plata robada o es ineficiencia pura y simple?».

El periodista Luis Fernando Herrera, publico el su tuiter que «Esta falla se convierte en el quinto #Apagon del año, el segundo del 22 de enero en Maracaibo y el cuarto en materia de duración, pues se extendió por 1 hora y 37 minutos».

El sitio web especializado en monitoreo de la red Netblocks, informó en su cuenta de twitter acerca de las consecuencias comunicacionales del apagón ocurrido en el occidente del país.

«Confirmado: un corte de energía importante ha interrumpido la conectividad a Internet en varios estados de #Venezuela a partir de las 8:00 pm hora local; alto impacto observado en #Tachira#Mérida#Zulia#Maracaibo#Trujillo ; incidente en curso 🕯#22Ene#SinLuz#Apagón», informó Netblocks.

Confirmed: A major power outage has knocked out internet connectivity in several states of #Venezuela as of 8:00 p.m. local time; high impact observed in #Tachira #Mérida #Zulia #Maracaibo #Trujillo; incident ongoing 🕯#22Ene #SinLuz #Apagón pic.twitter.com/3seG33oem1

