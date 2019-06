Apagón masivo afectó Argentina, Uruguay, Chile y sur de Brasil (+Video)

Diario The New York Times acusado de traición a la patria

No dejes de leer: Chile inicia trámite para su retiro formal de la Unasur

Se descartan por el momento causas vinculadas a la demanda energética; ya que no había temperaturas bajas como para justificar un elevado consumo «fuera de lo normal».

Tal como informaron las autoridades argentinas a la canal RT.com, no se sabe a ciencia cierta que originó el apagón masivo.

Canales internacionales de noticias, reportaron el incidente sin dar mayores detalles del evento. El canal de noticias ruso en español RT.com, reportaba a las 11:03 Am. (Hora argentina, las 10:03 Am. Hora venezolana), una situación «inédita en la República Argentina».

Del mismo modo, usuarios del sur de Brasil y de varias regiones de Chile sufrieron apagones al mismo momento que en Argentina y Uruguay: al rededor de las 7:07 Am (Hora local Argentina).

Solamente con las luces de emergencia de los edificios que se iban encendiendo y las luces de los vehículos en las calles. Caso similar ocurrió en el Canal 5 Noticias de señal abierta de la capital, mientras en pantalla se observaba el reloj en vivo: 07:06 Am.

La iluminación mermó y poco después se escucho en el reporte del personal en el estudio «se cortó la luz en general» cuando el reloj marcaba las 07:07 Am. mientras el canal mostraba la ciudad de Buenos Aires en penumbras.

Sin embargo las peculiaridades no terminan allí: el apagón también afectó en gran medida el Uruguay, así como algunas zonas de Chile y el sur de Brasil (aunque en estos dos últimos, los servicios se restablecieron mas rápidamente que en sus vecinos).

Este domingo, día del padre en buena parte de los países del continente Americano, también fue un día particular en el sur del continente, en especial Argentina.

Continue Reading