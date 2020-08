Apagón deja a oscuras el corazón de Manhattan en Nueva York

Un masivo apagón se registró este viernes por la mañana en Manhattan ha dejado a una gran parte de la ciudad de Nueva York sumida en la oscuridad.

Gran parte de la ciudad Nueva York se quedó sin electricidad poco después de que la tormenta tropical Isaías azotara la costa este del país.

De acuerdo a los medios locales, el servicio eléctrico empezó regresar paulatinamente en algunas zonas del distrito media hora después.

En este sentido, la compañía de energía eléctrica Consolidated Edison informó que al menos 119.039 usuarios se quedaron sin el servicio.

Apagón en Nueva York, cerca de las 7 de la mañana de este viernes, la compañía tiuteó que «estamos investigando un problema en nuestro sistema de transmisión que provocó que tres redes en Manhattan perdieran su suministro eléctrico alrededor de las 5:13 de esta mañana. Se ha restablecido el suministro a esas redes en Upper West Side, Harlem y Upper East Side».

También, el servicio de transporte de la ciudad también se vio afectado, incluido el metro de Nueva York. Las autoridades advirtieron a los viajeros que usan la ruta entre Brooklyn y Manhattan que podrían producirse retrasos.

Cabe recordar, que, el huracán Isaías toco tierra este lunes cerca de la localidad costera de Ocean Isle Beach, al sur de Carolina del Norte, EE.UU. Desde entonces ha provocado destrucción generalizada y se ha cobrado varias vidas antes de que empezara a disiparse.

Woke up to no power on the #UES

More confused than scared since I was half asleep. Lol (power has since returned to my building!) pic.twitter.com/KINem50QB7

— Kristine Garcia (@graciaskristine) August 7, 2020