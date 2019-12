Apuñalamiento masivo en una sinagoga de Nueva York

Cinco personas resultaron heridas tras un apuñalamiento masivo que se registró la noche del sábado en una sinagoga de Nueva York.

Un hombre con un arma blanca atacó a los asistentes a una celebración religiosa. Luego el delincuente huyó en un vehículo, confirmaron las autoridades.

El ataque parece ser el más de reciente de una serie contra judíos en la región. Elló incluye una masacre en una tienda de abastecimiento kosher en Nueva Jersey este mes.

La policía dijo que el apuñalamiento masivo ocurrió a las diez de la noche en el sector de Monsey. El jefe de la policía de Ramapo, Brad Weidel, indicó que la policía de la ciudad de Nueva York había localizado un vehículo y un posible sospechoso.

Las autoridades del estado, incluyendo el gobernador Andrew Cuomo, y la fiscal general Letitia James, condenaron el ataque. Los investigadores acordonaron con la cinta amarilla el lugar de los hechos. Varios vehículos policiales y de emergencia también permanecieron en el lugar.

Aron Kohn, de 65 años, le dijo a The New York Times que estaba dentro de la casa cuando ocurrió el apuñalamiento masivo. “Comenzó a atacar a las personas de inmediato tan pronto como entró por la puerta. No tuvimos tiempo de reaccionar en absoluto”.

Las autoridades no han proporcionado un motivo para el ataque. calificaron los apuñalamientos como un acto cobarde.

