Daniellys Ojeda es Miss Turismo Apure y va por la banda de Miss Turismo Venezuela 2021

«Pero todo se ha hecho con la asesoría de especialistas en nutrición, dietética y entrenamiento físico. Este proceso ha ido mucho más allá de lo estético. No solo se trata de verme bien, sino de sentirme cómoda y saludable».

“Mantengo una dieta rica en proteínas y vegetales verdes, cero harinas y frituras, y mucho ejercicio funcional. He perdido bastante peso desde el casting nacional».

Destaca con absoluta seguridad a la vez que asegura que no descarta incursionar en la actuación o la animación.

“Mi proyección es tanto personal como profesional, ya que en este concurso hemos vivido muchas experiencias que me han permitido crecer personalmente y sé que también me permitirán posicionarme en el mundo del modelaje».