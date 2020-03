Arabia Saudita detiene a tres miembros de la familia Real

Tres altos miembros de la familia real de Arabia Saudita, incluido el hermano del rey, han sido arrestados por razones inexplicables. Dos de los hombres estaban entre las figuras más influyentes del reino.

Las detenciones, parecen mostrar como el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman está apretando su control sobre los hilos del poder en su país.

En 2017, decenas de figuras de la realeza saudita, ministros y hombres de negocios fueron confinados al hotel Ritz-Carlton de Riad después de que el príncipe heredero ordenó sus arrestos.

Mohammed bin Salman, una figura controvertida, ha sido considerado el gobernante de facto del reino después de que su padre lo nombró príncipe heredero en 2016.

Las detenciones fueron reveladas por primera vez por el periódico Wall Street Journal, que dijo que tuvieron lugar el viernes temprano.

Los tres hombres arrestados son el hermano menor del rey, el príncipe Ahmed bin Abdulaziz, el expríncipe heredero Mohammed bin Nayef y un primo real, el príncipe Nawaf bin Nayef.

Mohammed bin Nayef fue ministro del Interior hasta que fue destituido de su cargo y Mohammed Bin Salman lo puso bajo arresto domiciliario en 2017. En su cargo anterior, los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos lo vieron como un socio cercano y de confianza.

El príncipe Ahmed bin Abdulaziz, de 78 años, es el único hermano completo sobreviviente del rey. En 2018 hizo comentarios vistos como críticos del príncipe heredero a los manifestantes en Londres, pero luego dijo que había sido malinterpretado.

Ambos hombres fueron vistos como posibles rivales del príncipe heredero de 34 años, que es el primero en la línea del trono.

Los guardias del reino, llegaron a las casas de la realeza con máscaras y vestidos de negro, y registraron las propiedades, según informó el Wall Street Journal.

