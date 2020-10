¡Inundaciones en Aragua! Hombre falleció tras intentar rescatar a sus vecinas

View this post on Instagram

¡La Esmeraldita de luto!. . Él era Josué Escalona, de 32 años de edad, oriundo de la población de Guachara del estado Apure, de oficio comerciante y además alternaba su actividad laboral con el arte de cantante de música llanera y compositor. . Este martes, lamentablemente falleció en La Esmeraldita luego de que el Río Madre Vieja se desbordara de su cauce, en medio se de la situación, pretendió rescatar a una vecina que aparentemente se ahogaba. . Asimismo, quiso ayudarla de la fuerte corriente del agua, para ello, se montó en una escalera para subir a un techo y acceder a la vivienda de la señora. . Sin embargo, mientras realizaba la acción, inexplicablemente se cayó y al parecer se habría golpeado el cráneo con un objeto fijo. Por su parte, la señora se encuentra a salvo. . Para más información visita nuestra página web elsiglo.com.ve. . ¡Paz a sus restos! ✝️. . #Maracay #Aragua #Nacionales #venezuela #coronavirus #LaEsmeraldita