¡Hallazgo! Arca de Noé ha sido finalmente descubierta

La portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke, informó que “Con gran tristeza, debo decir que veintidós personas han muerto y ochocientas viviendas quedaron destruidas; en diferentes distritos de la provincia de Badghis, especialmente en el distrito de Qadis”

El terremoto, de 5,3 grados según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS); afectó varias localidades del distrito de Qadis, provocando el desplome de centenares de viviendas.

At least 26 people were killed after an earthquake hit western #Afghanistan, an official said.#Kabul #Afganistan pic.twitter.com/l1p8fLRd51

