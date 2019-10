Arde Chile en protestas, saqueos y toque de queda

Arde Chile, como otrora París; decretan nuevo “toque de queda” y las protestas dejan 1.462 detenidos; en todo Santiago de Chile. Hasta el momento registran tres muertos; y pasan de miles las detenciones durante las manifestaciones. Algunas televisoras señalaron que los fallecidos eran siete.

Autoridades chilenas decretaron este domingo, por segundo día; un toque de queda, adelantando el inicio de la medida para las 7:00 de la noche; en medio de la extensión del estallido social que afecta al país con manifestaciones violentas y saqueos.

Extienden toque de queda

La medida rige “a partir de las 7:00 (de la noche); estén en calma y estén todos en sus casas”, dijo el general Javier Iturriaga, al anunciar la medida tomada en medio del “estado de emergencia” que rige para cinco regiones de Chile.

La Fiscalía informó que hasta este domingo sumaban 1.462 detenidos en todo Chile en tanto crecen los saqueos al comercio en el marco de las masivas protestas sociales que asolan a Santiago y otras regiones de Chile.

El ministerio público dijo que del total de detenciones, 614 ocurrieron en Santiago y 848 en el resto del país, donde operaban fiscales especiales para desarrollar los controles de detención.

Saqueos en varios puntos de Santiago

Mientras, los saqueos al comercio se extendían por varios puntos de la ciudad. Pese a que los grandes supermercados permanecían cerrados, grupos de personas forzaban los accesos e ingresaban violentamente, arrasando todo a su paso.

Imágenes que circulan en las redes sociales muestran cómo personas, en su mayoría, jóvenes, forzaron los accesos a un supermercado de la cadena Jumbo, y otro de la cadena Líder, en la comuna de Peñalolén, llevándose consigo televisores, ropa y otros accesorios.

Iguales situaciones se repetían en otras comunas de Santiago y en varias regiones, ante el temor de la población de que puedan atacar directamente a las casas de los vecinos.

Policías y militares de repente desbordados

La Policía y los militares, a cargo de la seguridad tras la instauración del estado de emergencia el sábado, intentaban repeler los saqueos, pero por momentos parecían desbordados.

Tres personas murieron este domingo de madrugada en los peores disturbios registrados en décadas en Chile, que dejaron decenas de comercios saqueados e incendiados, y que llevaron a las autoridades a decretar toque de queda en tres regiones y a desplegar cerca de 9.500 uniformados.

Los incidentes estallaron con fuerza el viernes tras el alza en las tarifas del pasaje del metro, medida revertida por el gobierno- y luego derivaron en extensos reclamos sociales, en las que son consideradas las peores protestas desde el retorno a la democracia tras la dictadura (1973-1990).

Colaterales de Arde Chile en protestas, saqueos y toque de queda

