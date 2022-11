La Cadena Mundial del Gol: la fiesta del Mundial empezó

Compartir

Argentina de Messi comienza su periplo. La fiesta del Mundial empezó a pesar del boicot, triunfó el fútbol y no solo eso, este martes dos de los cuatro mayores ídolos del momento y uno de los que tiene mayor influencia como Messi abrirá fuego donde producirá un fenómeno de muchas personas llegando tarde al trabajo o colegio; otros ni irán, e inclusive seguramente gran parte de Argentina se paralizará.

Así como hay actores que ganan un Oscar no solo por su desempeño sino por la dedicación de cambiar su alimentación y hasta su físico por lograr adaptarse al papel; hay selecciones que han ganado Mundial teniendo una preparación larga tipo laboratorio para simular las condiciones físicas y geográficas lo más cercano al lugar donde se jugará el país sede.

Ejemplo la Argentina del 86 quien se preparó con tiempo en una ciudad con altura similar a la del Stadium Azteca y llegaron con varios kilos demás para prever el desgaste físico en esas condiciones; no olvidar la Alemania del 2014 que construyó un centro de alto rendimiento dentro de Brasil para prepararse de la mejor forma, y su premio como un Oscar fue la levantar la Copa del Mundo.

Argentina de Messi comienza su periplo. Para este caso aun no sale a relucir la preparación especial que han hecho relucir, salvo que por videoconferencia lleven control de preparación física, nutrición y algunas reuniones técnicas.

No obstante, al parecer los ricos Emiratos Árabes Unidos fueron la subsede, pues muchas selecciones antes de llegar a Doha pasaron sus días en el país vecino; ¿Dinero? ¿Lujos o Estrategia de alto nivel? Los que si se prepararon para no violar las costumbres árabes fueron los fans ingleses que se llevaron sus grandes barcos para allí disfrutar a lo grande del mundial en las hermosas costas cataríes.

Argentina vs Arabia Saudita, llega con Messi en nivel espectacular de ritmo en el PSG, aunque ligeramente tocado, igual un Di María que la rompe con la selección, si se mantiene sano es la clave para la albiceleste coronarse campeón; Lautaro que si viene oportuno y afinado será una máquina de gol. Pero el Dibu es la gran clave, si llega inspirado será una pared. De Arabia solo toca rezar por que no le metan 4 goles, pero para esto buscarán romper las conexiones con Messi y no cometer fallas ni dejarse abrir huecos.

México versus Polonia

México versus Polonia, partido clave porque puede definir el segundo puesto del grupo; con ambas escuadras llegando mal al mundial quizás Polonia con la ventaja de tener un crack como Lewansdoski ante un México muy cuestionado a nivel de la manera como juegan los pupilos del Tata Martino.

Dinamarca contra Túnez, partido que debería ser un trámite para los vikingos; que además juegan bien y poseen grandes jugadores. Túnez con la misión de incomodar.

También comienza el campéon

Francia ante Australia, la defensa del campeón y por ende favorito con un monstruo como Mbappe pero es que la alineación da miedo; aunque antes daba más miedo cuando tenían a Benzema, Pobva y Kante. Didier tratará de ver cómo recuperar estos vacíos, en un año con no muy buenos resultados futbolísticos. Pero la suerte del campeón… Australia, la siempre subestimada, muchas quinielas se hicieron sin ella. Pero aquí está burlándose de sus detractores. No pasa a octavos, pero puede poner a sudar a varios.

Para el miércoles Alemania contra Japón. Los germanos van por la revancha con una generación talentosa, pero de transición, siempre está en los papeles; la escuadra nipona es orden y velocidad, allí está la clave, Si Alemania gana tendrá un gran alivio en este complicado grupo.

España-Costa Rica

España versus Costa Rica: duro escollo para los de Luis Enrique, que llegan en buena forma, pero mucha juventud puede pasar factura; el otro extremo la que ya no es sorpresa y siempre da la pelea, con un veterano de 1000 batallas y nunca valorado Keylor Navas. Será bonito partido.

Bélgica-Canadá, puede ser el partido entre la que puede hacer un gran papelón como Bélgica y la que puede dar una gran sorpresa como Canadá; sería una lástima para la gran generación de Bruselas si no consolidan un mundial. No obstante, con Coutuois en la portería ganarles a los belgas no es nada fácil.

Marruecos-Croacia. Los Balcanes es tierra de grandes talentos y la extinta Yugoslavia siempre es figura en los bailes.

Mal inicio par países del medio oriente

Mal inicio para los países del medio oriente, con Qatar jugando a nada ante una Ecuador inspirada en Ever Valencia que limpio la imagen de su país un poco con ese doblete; que la coloca con chance de pasar a octavos.

Por otro lado, Irán se mostró muy débil y fue arrollada por Inglaterra que por fin retomó su papel de gran favorito con esta goleada 6 a 2. Inglaterra quiere jugar 7 partidos…. El grupo A lo cerró Países Bajos ganando no muy cómodamente ante el duro escollo senegalés que jugó bien; el grupo B lo cerró USA empatando con Gales, los estadounidense evidencian un desgaste físico que puede pasar factura a los gringos y de Gales poco o nada; pero Bale es un tipo de jerarquía que le gusta meter goles importantes.

