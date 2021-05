¡Argentina! Mujer murió por covid-19 luego de esperar en un pasillo de hospital

Ciudadanos de Argentina se mostraron conmocionados cuando se dio a conocer la historia una joven mujer que murió a causa de la covid-19 acostada en un pasillo de hospital, en espera de ser atendida.

La joven de 22 años identificada como Lara Arreguiz, falleció luego de esperar durante una semana en el suelo de un hospital; con el fin de conseguir una cama donde le fuera colocado el tratamiento correspondiente como combatir el virus.

De acuerdo a lo reseñado, por el diario As, la odisea comenzó el 13 de mayo, cuando Lara, quien padecía ya diabetes; asistió junto a sus padres al centro Protomédico de Santa Fe.

Estando allí, le comunicaron que no había camas disponibles, por lo que ella decidió permanecer sentada en una silla de ruedas durante el tiempo antes mencionado.

Mujer murió por covid-19 en un pasillo de hospital en Argentina

Con el trancurso de los días, su caso empeoró, razón por la que sus parientes la llevaron al Hospital Iturriaspe, pero ante la situación de colapso general en ese y otros centros de salud tampoco había camas ni sillas desocupadas para ella.

De ésta manera, fue que la mujer que murió por covid-19 acostada en un pasillo de hospital en Argentina, se dejó caer en el suelo sobre su mochila a la espera de recibir atención médica.

De hecho, la madre de Lara contó a medios de comunicación que «Nos dijeron que no había camas. Ella se sintió muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Me dijo que se quería acostar, se acomodó en el suelo y yo le puse una chaqueta».

Tras su condición, Lara al final recibió una cama y el jueves 20 de mayo, la progenitora comentó que «me mandaron un mensaje desde el hospital preguntando; si no quería ir a verla un ratito. Me pareció raro. Fui, y cuando llegué, estaba muy mal, con una máscara de oxígeno».

Debido a su estado tan avanzado, la madre no soportó ver su hija quien hacía señas de que le costaba mucho respirar, por lo que se fue del lugar llorando.

«Al llegar a mi casa avisaron de que Lara había pasado a terapia y que la habían intubado. A las 3 de la mañana del viernes 21 de mayo, nos avisaron que falleció», explicó la señora.

Con información: ACN/As.com/Redes/La Nación/Foto: Cortesía

