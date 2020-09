Armenia y Azerbaiyán intensificaron conflicto armado en frontera

Recordada por su polémico lenguaje duro y claro en televisión, se confirmó que la periodista Berenice Gómez conocida como «La Bicha» murió este domingo 27 de septiembre en horas de la mañana.

Al difundirse que había fallecido el sábado en la noche, al poco tiempo su colega Napoleón Bravo desmintió la información; pero este domingo posteó en su Twitter que murió a las 7:23 am, lo que se interpreta como que Gómez; presentó complicaciones en las últimas horas.

En el exilio, Gómez se encontraba viviendo en Bogotá, Colombia donde por varios años; atravesó una difícil condición de salud debido a un cáncer que hoy la venció.

Vale recordar, que el apodo de “La Bicha” se creó cuando empezó a conducir un espacio en Radio Caracas Televisión (Rctv); donde se dedicaba a la tertulia política, aunado a realizar entrevistas a actores del acontecer nacional junto con Miguel Ángel Rodríguez.

En ese tiempo, siempre encontraba una crítica hacia el presidente de esos años, Hugo Chávez; pero cuando obligaron al cierre del canal, falleció Chávez y empezó a gobernar Nicolás Maduro; decidio salir del país. Residió algunos años en Miami, Estados Unidos.

En la madrugada de hoy día 27 murió nuestra compañera Berenice Gomez, según me comunica su hermana. La razón fue una infección a raíz de la operación.Que en paz descanse. — Napoleón Bravo (@napoleonbravo) September 27, 2020

Berenice Gómez murió tras perder la batalla contra el cáncer

La aguerrida y con convicción Berenice Gómez, quien murió éste sábado, delcaró en 2011 que “yo no voy a claudicar; como en mi hambre mando yo, no mandan los dueños del canal ni los dueños del periódico; porque yo soy una periodista aguerrida y no tengo miedo, no tuve miedo ni tendré miedo”, luego de denunciar hostigamiento por parte de la revolución bolivariana hacia ella y su familia.

Después de luchar por años contra un cancer que no pudo alejarla de su pasión por el periodismo, muere en Bogotá nuestra querida amiga Berenice Gómez , la “Bicha” que combatió el chavismo y su corrupción desde RCTV. Descansa en paz, guerrera! — CharitoRojas (@CharitoRojasP) September 27, 2020

Se lee en parte de su biografía, que nació en Caracas el 26 de julio de 1952, cursó estadios de comunicación social en la Universidad Central de Venezuela (UCV); y parte de su labores fue en medios impresos nacionales y televisión.

Colegas y amigos lamentaron su partida

Ante la lamentable noticias de que Berenice Gómez murió, excompañeros y amigas expresaron sus condolencias a través de Twitter. Una de ellas, fue su colega Mari Montes “Vuelvo porque me entero que falleció Berenice Gomez; fuimos compañeras cercanas. Admiré el coraje con el asumió su enfermedad. Vivió como quiso. En paz descanse”.

De acuerdo a varias publicaciones, muchos coincidieron en que se preocupaba por sus amigos; era apasionada y no había que estar de acuerdo con ella, pero era obligatorio escuchar su posición.

Con información: ACN/Efecto Cocuyo/Foto: Cortesía Redes.

