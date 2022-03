Arnold Schwarzenegger pide a Putin parar la guerra en Ucrania

“Ucrania no comenzó esta guerra”, afirmó la estrella de Terminator y exgobernador de California; en un mensaje subtitulado en ruso y en inglés, dirigido al pueblo de Rusia y a las tropas rusas.

“Les hablo hoy porque están sucediendo cosas en el mundo que se les ocultan, cosas terribles que deben saber”, afirmó.

El clip de 9 minutos fue difundido en la cuenta en Twitter de Schwarzenegger, que tiene 4,9 millones de seguidores. Al momento de la publicación, entre esos seguidores estaba la cuenta oficial del presidente ruso, @KremlinRussia E.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken;retuiteó el mensaje de Schwarzenegger, que se volvió viral.

“No solo estamos presenciando un ataque brutal y violento dirigido por el Kremlin contra el pueblo ucraniano; estamos presenciando una guerra de la verdad contra la tiranía. Como explica Schwarzenegger, no culpamos al pueblo de Rusia, y necesitamos que sepan lo que su gobierno les está ocultando”, escribió el secretario de Estado.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022