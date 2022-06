Arquitectura verde y electrosmog: “la exposición electromagnética puede afectar la sostenibilidad e inteligencia de un hogar”

Up Next

Para finalizar, Machado recalcó que todos estos elementos, sin excepción, forman parte del abordaje de arquitectura verde ideal. “Creo firmemente que la arquitectura verde no solo debe considerar la calidad del ambiente interior de la casa, sino además el exterior, ya que esa unidad habitacional, de estar pobremente construida y planificada, tiene efectos en el contexto general del urbanismo”, concluyó Machado.

“Muchos sistemas usados en las ventanas para reducir la radiación ultravioleta no tienen selectividad de frecuencia. Esto quiere decir que no tienen distinción con la energía microondas, que choca con la ventana… Esto provoca un mayor gasto energía en los dispositivos que están dentro del hogar y que necesitan hacer enlace de telecomunicaciones con el exterior. Esta puede ser una razón por la que los teléfonos duren menos, gasten más batería, se deban cargar más, y que emitan más radiación”, afirmó Machado.

Por ejemplo, la correcta distribución de espacios podría hacer que la energía del Wi-Fi alcance toda la edificación, así que un hogar bien diseñado no necesitaría un extendedor de WiFi extra. Además, menciona que, con un sistema de filtrado de electrosmog, este efecto puede ampliarse y llegar incluso a una zona Eco-WiFi.

Sin duda, se ha logrado mucho en esta materia, pero, según Joaquín Machado, experto en electrosmog , el camino apenas empieza, pues quedan muchos factores que aún no se consideran tanto como deberían; uno de ellos es la exposición electromagnética, un elemento que afecta la sostenibilidad y la inteligencia del hogar verde ideal.

La arquitectura verde ha avanzado hasta puntos no antes vistos, implementando sistemas de atemperación o estructuras capaces de maximizar el uso de luz natural durante el día. El propósito es que los hogares sean más eficientes, consuman menos energía, y desperdicien menos recursos.