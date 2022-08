Liga española sube el telón: Madrid en defensa y un venezolano presente (+ vídeos)

Compartir

Arranca la Liga española de fútbol. Aún con el calor sofocante del verano, LaLiga retoma desde mañana viernes 12 de agosto la acción en una temporada extraordinaria; que sitúa al Mundial de Qatar 2022 en medio de todo, de la competición, la planificación y los futbolistas, dentro de un maratón lanzado en la primera jornada por el Osasuna-Sevilla, que abre un curso de resistencia; Barcelona-Rayo; Almería-Real Madrid o el Getafe-Atlético de Madrid; pero también con un venezolano presente.

Todo empieza este viernes en El Sadar, el primero de los 380 partidos que decidirán quién triunfa o quién fracasa, sin términos medios, en esta temporada; condicionada invariablemente, desde cualquier perspectiva, por las novedosas fechas del Mundial, que parará la competición entre el 10 de noviembre y el 28 de diciembre, entre la decimocuarta y la decimoquinta jornada, pero, sobre todo, lo marcará hasta entonces.

El torneo agranda el desafío para el actual campeón, Real Madrid, también ganador de la Liga de Campeones y el miércoles de la Supercopa de Europa, tal y como se ha reforzado Barcelona, con Robert Lewandowsi, Jules Koundé, Raphinha, o Franck Kessie.

Igualmente como ha sido la apuesta del Atlético de Madrid, con todo el bloque de la pasada campaña reforzado por Álvaro Morata, Saúl Ñíguez, Axel Witsel y Nahuel Molina; para debatir el dominio del conjunto de Carlo Ancelotti y la hegemonía impuesta por el fantástico Karim Benzema o el imponente Thibaut Courtois.

Arranca la Liga española de fútbol

Arranca la Liga española. Con ellos aspira a competir Sevilla, que entra el primero de todos en juego, junto a Osasuna. El equipo de Julen Lopetegui, infalible en su clasificación de la Liga de Campeones los últimos tres años, ha perdido a Koundé y Diego Carlos; claves en su esquema, pero ha contestado con Marcao, Álex Telles e Isco Alarcón, el fichaje más llamativo, dispuesto a reencontrarse con su fútbol más incontestable, tras su declive en Real Madrid, de nuevo a las órdenes del técnico que destapó su mejor versión cuando lo dirigió en la selección.

Su irregularidad en la pretemporada, visible con las dos derrotas que sufrió en Inglaterra (sobre todo, el 6-0 que encajó contra el Arsenal), promueve dudas en su visita a El Sadar; donde aguarda Osasuna, pendiente del salto que debe darle a su juego un futbolista como Moi Gómez, fichado al Villarreal, o la continuidad de Moncayola, David García, Budimir o Manu Sánchez, cedido por tercer año seguido por el Atlético de Madrid.

El campeón en Almería y Barcelona recibe a Rayo

Arranca la Liga española. Por su parte, Real Madrid es el rival a batir. No hay duda después de la fortaleza con la que se adjudicó la pasada Liga; ni menos aún cuando se cita el nombre de Karim Benzema.

Nadie fue tan definitivo como Benzema la pasada temporada. Ni siquiera Courtois ni Vinicius. Campeón de la Supercopa de Europa ayer miércoles; el equipo blanco entra en juego en la Liga de la que defiende su reinado este domingo contra el Almería, que regresa a la máxima categoría.

La presentación de Antonio Rudiger o Tchouameni en el campeonato; los dos únicos fichajes de un bloque hecho, en el que Ancelotti aún aguarda a Eden Hazard, irreconocible en sus dos primeros años en el Santiago Bernabéu; del que se han ido futbolistas sin apenas participación en la última Liga, como Isco, Bale, Jovic… Es el mismo Real Madrid campeón de hace unos meses, pero aún más armado en su defensa y en su medio campo.

Barcelona reforzado

Aún más se ha reforzado Barcelona, que se pone en escena este sábado contra el Rayo Vallecano después de su brillante pretemporada, con el foco sobre Lewandowski.

El goleador polaco, procedente del Bayern Múnich, personifica el cambio del club azulgrana, que dispone de todo lo bueno que Xavi Hernández tenía el pasado curso más un delantero de su potencial; el desborde de Raphinha, la fuerza de Koundé… Una estupenda plantilla.

Atlético aspirante

También la tiene Diego Simeone a sus órdenes en Atlético de Madrid. Su undécimo proyecto, que ha firmado una pretemporada impecable (cuatro victorias, trece goles a favor y uno solo en contra, con un 0-4, por ejemplo, al Juventus el pasado domingo), lo examina tanto a sus jugadores como a él; obligados a competir por más -o al menos por más tiempo- de lo que lo hizo el pasado curso, que fue tercero en LaLiga. Nunca se ha bajado del podio al final de un campeonato en ninguna de las campañas enteras de Simeone.

Fue campeón dos veces. En concreto, ha sido el único equipo capaz de ganarle la Liga a Barcelona y al Real Madrid en los últimos 18 años; en ello insiste también en este ejercicio, con los retoques en su plantilla de Álvaro Morata -apunta a titular en la primera jornada tras marcar cuatro goles en los dos últimos duelos-, Saúl Ñíguez, Axel Witsel y Nahuel Molina y con la primera prueba en Getafe, donde aguardan Quique Flores y un interesante equipo, reforzado con hombres como Portu, Milla o Borja Mayoral para evitar sufrimientos.

Elche, primer examen del Betis

Arranca la Liga española. Esos son los tres compromisos de los más favoritos de todos a ganar la Liga, a los que puede sumarse Sevilla y a los que aspira alcanzar Betis; que ya compitió con ellos en las alturas de la clasificación la pasada campaña, hasta que se cayó en el tramo final.

Quiere más Manuel Pellegrini, que sostiene casi toda su base, incluido Willian José, y que ha fichado a Luiz Henrique y Luiz Felipe; rambién sigue Joaquín, a sus 41 años recién cumplidos. El Betis recibe el lunes al Elche.

Real Sociedad, aún sin Mikel Oyarzabal y con los fichajes de Kubo y Brais Méndes, entre otros, visita a Cádiz; reencontrado con el estadio Nuevo Mirandilla después del golpe del 1-4 con el que el Atlético de Madrid lo desbordó en el Trofeo Carranza. La cita es el domingo a las 17.30 horas. Es la primera del día. No habrá partidos antes por las altas temperaturas.

El equipo donostiarra es un aspirante a Europa, incluso a la Liga de Campeones, como Villarreal, de nuevo a las órdenes de Unai Emery. Morales, Pepe Reina y Kiko Femenía son las novedades del equipo amarillo; que aguarda a Lo Celso y visita el sábado al ascendido Real Valladolid, de vuelta a la máxima categoría.

Valderde se reestrena con Athletic

A la vez, Ernesto Valverde se reestrena con Athletic Club. Su vuelta aumenta de nuevo las expectativas, por más que no haya fichado a nadie; el equipo bilbaíno recibe el lunes en San Mamés al Mallorca del mexicano Javier Aguirre, salvado a última hora el pasado curso.

Antes lograron la permanencia tanto Celta, que sigue adelante con el proyecto de Eduardo Coudet; como Espanyol, con Raúl de Tomás aún en el ataque y con Diego Martínez al mando. Ambos se miden en Balaídos, donde se abre la jornada del sábado.

Venezuela con un representante

Arranca la Liga española. También regresa Girona, que visita el domingo Mestalla para medirse al nuevo Valencia de Gattuso, ya sin Gonçalo Guedes, a la espera de Nico González y con Carlos Soler y José Luis Gayá en sus filas. No se han ido.

El Girona se hizo de los servicio, como cedido del Manchester City, dueño de su ficha, del venezolano Yangel Herrera, quien retorna a la Liga española

En una semana llena de presentaciones para el Girona, hoy era el turno de Yangel Herrera. El venezolano, cedido por el Manchester City, volverá a Primera para sumar su cuarta experiencia, después de pasar por Huesca, Granada y Espanyol.

Tras el agradecimiento del presidente y del director deportivo del club, Delfí Geli i Quique Cárcel, el centrocampista de 24 años, agarraba el micrófono para someterse a las preguntas de la prensa en las que serían sus primeras declaraciones ante los medios de su nuevo club.

“Varios veranos ha intentado ficharme el Girona, pero no hemos coincidido en los tiempos. Cuando el Girona estaba en Segunda, pero se cruzó el Granada para sumar experiencia en Primera. Desde el primer momento en el que el Girona ascendió, tanto el City como el Girona querían que acabara aquí y ha sido así”; matizó el venezolano, que confirmaba el interés del Girona durante varios años, incluso cuando estaba en el New York City.

Toma su forma

Yangel es consciente de que aún no está en su mejor estado de forma. “No he hecho una pretemporada completa con los compañeros. No estoy al 100% aún pero llevo dos semanas entrenando con el equipo. Me encuentro bien y estamos en preparación para ponerme en forma. Llevo 4 años en Primera y quiero demostrar lo que he aprendido a lo largo de estos años para lograr con este club los objetivos. Quiero dar mi máximo”; indicó.

«Me defino como un mediocentro fuerte en los duelos, puedo aportar mucho tanto en la salida de balón como en la fase final y creo que puedo aportar en lo que pide Míchel”; sí mostró su carta de presentación a su nueva afición.

El jugador ha dejado claro que su objetivo es tener una estabilidad y que no es de su agrado ir cambiando de equipo cada temporada. “Cualquier futbolista quiere establecerse en un club. Son varias cesiones y busco asentar mi carrera futbolística y a encontrar también la estabilidad en familia. Por eso busco hacer un buen trabajo. Si vengo aquí es para tener un gran año y encontrar la estabilidad, sea en el Manchester City o en otro club”; dijo.

A convencer a la afición

Al igual que otras incorporaciones, al venezolano le han sorprendido las formas. “Me ha impresionado mucho los primeros días la forma en la que trabaja el club. La plantilla me recibió de muy buenas maneras y Míchel es un entrenador bastante cercano y lo he notado. Quiero trabajar, quiero aprender y competir para lograr lo que tanto deseamos este año”.

Tanto club como afición esperan que Yangel pueda demostrar su máximo nivel, el que enamoró a los aficionados del Granada y el centrocampista intentará coger su mejor forma para convencer a Míchel que debe estar en su equipo titular.

Programa de la primera jornada

Viernes 12 de agosto

Osasuna-Sevilla (3:00 pm)

Sábado 13 de agosto

Celta-Espanyol (11:00 am)

Valladolid-Villarreal (1:00 pm)

Barcelona-Rayo Vallecano (3:00 pm)

Domingo 14 de agosto

Cádiz-Real Sociedad (11:30 am)

Valencia-Girona (1:30 pm)

Almería-Real Madrid (4:00 pm)

Lunes 15 de agosto

Athletic Club-Mallorca (11:30 am)

Getafe-Atlético de Madrid (1:30 pm)

Betis-Elche (3:30 pm)

Nota: Todos hora venezolana

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Yeferson Soteldo retorna donde mejor le ha ido (+ vídeo)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN