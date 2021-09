Arrestan a 34 venezolanos en una playa de Trinidad y Tobago

Este miércoles arrestan a 34 venezolanos en Trinidad y Tobago, después de que resultaran descubiertos acompañados por un lugareño en una playa de la primera de las islas de este territorio caribeño.

Las autoridades policiales informaron a través de un comunicado que los venezolanos, 19 adultos y 15 menores; quedaron puestos en cuarentena a causa de la COVID-19, después de la detención practicada por oficiales de la División Este.

Localizaron a los venezolanos durante un ejercicio contra el crimen realizado cerca de Bel Air Road, en Mayaro, un municipio de la costa este de Trinidad; en momentos en que estaban llegando.

Los funcionarios policiales observaron a los venezolanos en la playa cargando equipaje; según detalla el comunicado.

Los inmigrantes intentaron esconderse en una estructura abandonada cercana tras resultar sorprendidos; pero terminaron detenidos y posteriormente puestos en cuarentena.

La Policía contactó posteriormente con funcionarios del Departamento de Inmigración para que se hicieran cargo de los detenidos.

Los oficiales también detuvieron al local que les acompañaba, un empleado del Rest House Village de Mayaro; sorprendido con varias jaulas con distintas aves, todas incautadas.

La investigación sobre este caso, en el que intervinieron oficiales del Departamento de Investigaciones Criminales de Mayaro y la Unidad de Patrulla de Respuesta a Emergencias, está en curso.

Los venezolanos han estado acudiendo durante los últimos meses en masa a la vecina Trinidad y Tobago; coincidiendo con la inestabilidad política y social en su país.

Las autoridades de Trinidad y Tobago repatriaron el pasado mes de julio a más de 650 venezolanos a su país.

A Mayaro man and 34 Venezuelans were held and quarantined by officers of the Eastern Division during an anti-crime exercise conducted in Mayaro yesterday. pic.twitter.com/l0zEJrO2oU

— T&T Police Service (@TTPoliceService) September 14, 2021