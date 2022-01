Artista venezolano Ruggery Sánchez lleva el talento venezolano a otro nivel

Compartir

A los 15 años de edad, en la estudiantina del liceo Pedro Gual, comenzó la andadura por los escenarios del guitarrista valenciano Tony Velazquez.

Treinta y ocho años después, con una prolífica carrera bien labrada, el guitarrista valenciano que ha visto cómo el mundo y las formas de comunicarse han cambiado; nos habla de su pasión por la música, de la versatilidad de los músicos venezolanos, su relación con los nuevos géneros y hasta plantea cómo preferiría ser recordado.

“Lo de Tony viene de mi familia, así me dicen desde niño”, comenta para aclarar que en su caso el diminutivo de Antonio; su segundo nombre, no proviene del mundo artístico. En medio de esas revelaciones previas al inicio de la charla igualmente admitió que antes que a The Beatles prefiere escuchar The Rolling Stones o Led Zeppelin. Atrevida declaración.



Velázquez, confeso fanático de TOTO, Santana y B.B King, no duda en calificar su carrera como satisfactoria; en principio porque la vida le ha dado la oportunidad de hacer lo que le gusta y ha podido compartir con distintas generaciones de músicos y tocar diferentes estilos musicales, aunque de manera casi fundamentalista, cada vez que tiene oportunidad; afirma que el rock es el pasado y presente de la música.

“Yo comencé a tocar muy chamo, por eso tuve la oportunidad de estudiar y trabajar con mucha gente; con los que fueron mis profesores; con mis condiscípulos y hasta con mis discípulos. La vida me ha dado la oportunidad de hacer música todos los días, y hacer lo que a uno le gusta es el secreto para vivir bien”, comenta el artista.

Cabe destacar, que el músico estudió teoría y solfeo en la escuela de música Sebastián Echeverría Lozano; teoría de la música en el TMV y continuó en la Roland Learning Center de Caracas haciendo cursos de improvisación y armonía con los maestros Juan Cristóbal Moreno, Franco Nasi y Jorge Bello, entre otros.

Cambio constante

Luego de bromear con algunas teorías conspirativas sobre una posible implosión en el reguetón; el guitarrista carabobeño regresa a su postura respetuosa para reflexionar un poco sobre los ritmos que en la actualidad parecen predominar entre los más jóvenes y la actitud, casi camaleónica; que asumen los músicos de su generación para adaptarse a esa realidad.

“La música es un cambio constante. La actual no es la misma que teníamos hace 10, 30 o 100 años atrás. Sencillamente cambia según el momento histórico, evoluciona y va de acuerdo a la manera de pensar. Uno se adapta escuchando, tocando con las nuevas generaciones. Entonces comenzamos a entender cosas que la misma brecha generacional no dejaba asimilar. No es que haya una nueva forma de hacer música, siempre se hace de la misma manera; pero sí existen avances tecnológicos que permiten hacerla con mayor rapidez y precisión. Si haces música tienes que estar atento a lo que está pasando a tu alrededor”, explica ponderadamente.

Recorrido y versatilidad

Basta dar un repaso por la carrera de Tony Velázquez; para cerciorarse que cuando opina lo hace basado en su extensa carrera.

Estudió Be Bob Jazz con Giovanni Ramírez, director de las bandas de grandes artistas venezolanos de talla nacional e internacional. Además, Velazquez formó parte de las agrupaciones de pop, jazz, rock y música latina Tempo, Cocoa, Ego; Jorge Track, Bar Blues, Uno de Cada Uno, TRABALAO, Cool Jazz, Jamming Trio Acústico, Manhattan, 4ta AV. También integró las bandas de El Conde del Guácharo, con el cual grabó como guitarrista los discos “Er Gorpiao” y “Er Encapochao”; Emilio Lovera y El Moreno Michael. Fue llamado a incorporarse al ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Carabobo, bajo la dirección de los maestros, José Calabreses, y Jorge Castillo; y la Big Band 24 de Junio, dirigida por Ángel Balan.

Participó en las bandas de Charlie Rose, Feitizo, Jesús Ritrovatto Big Band y su homenaje a Sinatra. Y por si fuera poco, ha participado en las bandas de Ilan Chester, Yordano, Elisa Rego e Italo Pizzolante. Intervino en las grabaciones de los programas Fama Sudor y Lágrimas, La Casa de las Sorpresas y Date Con Todo. Estuvo como guitarrista para producciones en canales de televisión nacional y regional. Grabó las guitarras del tema Iré, en el disco de Nelson Arrieta. Produjo la música del grupo de Pop Latino Aramacao, incluyendo la grabación de las guitarras, y trabajó en la producción de jingles publicitarios para radio y televisión.

Actualmente se desempeña como guitarrista líder de la banda de la actriz y cantante venezolana Kiara, y de la banda de pop EA. Simultáneamente mantiene el proyecto personal Tony Velázquez Trío. Durante 20 años se ha dedicado a las labores de docencia, dando clases, talleres y clínicas didácticas de guitarra, improvisación en jazz y rock, en diferentes escuelas de Caracas, Valencia, Bogotá y Ciudad de Panamá.

“Esa versatilidad de nosotros, los músicos venezolanos, proviene de nuestra ubicación geográfica. Somos un puerto importante, lo que genera una entrada y salida constante de cosas materiales; y también de distintas culturas. En algún momento fuimos los niños ricos de Latinoamérica y esa tranquilidad económica permite hacer muchas cosas, eso también es importante. Pero también está la necesidad de vivir de este arte, y por ser un país pequeño tenemos que tocar muchos estilos a la vez. Los músicos venezolanos tocamos gaitas, aguinaldos; jazz, salsa, rock y eso nos hace tan versátiles, esa es la única manera de vivir o subsistir de la música como trabajo en una sociedad relativamente pequeña como la nuestra”, afirmó el guitarrista valenciano.

El legado

Con apenas 52 años de vida, pero con una dilatada trayectoria artística, Tony Velázquez no está ni cerca de pensar en aminorar el ritmo creativo. Todo lo contrario. Sin embargo, ante la consulta sobre el legado que ha dejado en casi 40 años de estudios, toques, grabaciones, sinsabores e incontables momentos de dicha; el guitarrista suelta una leve sonrisa, casi una mueca, mientras piensa su respuesta.

“Es primera vez que me piden hablar sobre eso. Siempre he estado pendiente de hacer música, ojalá lo que hago y cómo lo hago permita dejar algo positivo. En todo caso, pudiera ser un legado pedagógico; porque tratar de enseñar a quien se te cerca nos mantiene vigentes. Pero yo prefiero que me recuerden siempre como ser humano, porque principalmente eso es lo que somos”, concluyó.

ACN/Nota de prensa

