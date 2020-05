¡Reflexión en cuarentena! Artistas venezolanos viralizan el video “El mundo sin ti”

La actriz venezolana Daniela Alvarado molesta por el cierre de DirecTV, la actriz publicó un vídeo en sus historias de Instagram donde se mostró bastante afectada por la reciente noticia.

La decisión de AT & T Inc tras cerrar las operaciones de DirecTV en Venezuela fue algo que sorprendió a millones de usuarios.







Entre tantas voces que se manifestaron por el cierre de una de las ventanas de entretenimiento del pueblo venezolano ante la cuarentena y toda la crisis generada por el gobierno de Nicolás Maduro.

De este modo, fueron muchas las reacciones de internautas y famosos venezolanos que se vieron en las redes sociales despotricando en contra de toda esta situación.

Daniela Alvarado molesta por problemática del país

A través de un live de Instagram Daniela Alvarado se refirió a toda la problemática que está atravesando el país durante esta época de cuarentena, donde los principales servicios públicos como el agua, la luz, el Internet y la gasolina están escaseando de una manera increíble.

“¿Y el que no tiene Internet? ¿el que no tiene una laptop?, hoy fue Directv y mañana que va hacer, ¿a qué más no vamos a tener acceso?, ya no hay agua, se va la luz, la comida, la cuarentena. Uno trata de levantarse todos los días y echarle bolas (…) pero no puedo con esto” fueron partes de las declaraciones de la actriz.







El desahogo de la actriz de 48 años fue respaldado por cientos de venezolanos, quienes también se vieron afectados por el cese de operaciones de una de las empresas de TV por suscripción de cable en el país.

“No lo puedo creer. O sea, la única distracción que muchísima familia tiene en esta cuarentena (…) Mi papá vive en jumanji, en un sitio que es bastante alejado de Caracas, y su distracción es ver cable, es ver DirecTV, sus películas y sus programas”, expresó la artista.

Sin embargo, la actriz recibió comentarios negativos por partes de los seguidores, y muchos de ellos destacaron que su padre y hermano siempre se han declarado a favor del gobierno del difunto presidente Hugo Chávez, quien sería, para muchos, el principal causante de toda la situación que hoy se vive en Venezuela.

https://www.instagram.com/p/CAZDD4qHXZq/

ACN/ Gossipvzla

No dejes de leer: Próximos estrenos para el año 2020