Asaltaron y quemaron la embajada de Estados Unidos en Irak (Video)

Numerosos manifestantes asaltaron y quemaron de manera parcial este martes la embajada de Estados Unidos en Irak a la cual ingresaron por la fuerza.

Se trata de seguidores de la milicia chií en Irak, indicaron agencias internacionales de noticias. Fuentes oficiales confirmaron que al embajador estadounidense lo evacuaron por su propia seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó sobre estos incidentes y culpó a Irán del asalto a la embajada estadounidense en Bagdad. Además, requirió a las autoridades iraquíes la protección de las instalaciones.

“Ahora Irán está orquestando un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Irak. Serán completamente responsables. Además, esperamos que Irak use sus fuerzas para proteger la embajada”, subrayó Trump.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019