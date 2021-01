Asalto al Capitolio de Washington fue ejecutado por seguidores de Trump

Durante la sesión de este 6 de enero en el Congreso estadounidense, seguidores del presidente Donald Trump ejecutaron un asalto al Capitolio de Washington.

Durante la tarde de este miércoles, mientras se llevaba a cabo el proceso de certificación para dar la victoria al demócrata Joe Biden; en las elecciones del 3 noviembre de 2020; cientos de simpatizantes del republicano luego de marchar hasta el congreso para denunciar el «fraude electoral» irrumpieron en las instalaciones legislativas del país norteamericano.

Vale recordar, que el presidente a tempranas horas pidió a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio para exigir el reconocimiento de los «verdaderos resultados de las elecciones»; sin embargo su mensaje no decía que irrumpieran en el espacio ni que realizaran acciones violentas.

De acuerdo a fotografías y videos posteados en redes sociales de ciudadanos comúnes y de medios de comunicación estadonidense; se observa que cientos de personas derribaron las vallas ubicadas en los alrededores del Congreso para luego empujar las puertas, burlar la seguridad e ingresar de manera violenta.

En ese transcurso, en los pasillos se enfrentaron a la policía que custodia el lugar, razón por la cual se suspendieron las sesiones de los legisladores; bloquearon los accesos a los salones del Senado y de la Cámara de Representantes debido al asalto al Capitolio de Washington.

Shocking & deeply sad scenes in Washington DC – we must call this out for what it is: a deliberate assault on Democracy by a sitting President & his supporters, attempting to overturn a free & fair election! The world is watching! We hope for restoration of calm. pic.twitter.com/1OdQYEB35K

Es de recordar, que las dos cámaras del Congreso estadounidense se encontraban contando y certificando los votos emitidos por el Colegio Electoral el pasado 14 de diciembre; los cuales dieron como ganador a Biden como el nuevo presidente del país.

Lo ocurrido en el hemiciclo del Senado, que se puede considerar un asalto al Capitolio de Washington, es una muestra negativa; de las personas que podrían rodear al presidente Donald Trump. Ante ello, escribió en Twitter que «Por favor, apoyen a nuestra policía del Capitolio y a las fuerzas del orden. Realmente están del lado de nuestro país. ¡Mantengan la paz!».

En este contexto, durante una rueda de prensa, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ordenó un toque de queda a partir de la 6:00 p.m en la ciudad; momento en que ordenarán a las personas que se retiren de las escalinatas del Capitolio y sus alrededores, sino los arrestarán.

Por su parte, el jefe de la policía Metropolitana informó que hasta el momento hay 13 arrestos, una persona herida dentro del Capitlolio, incautadas varias armas de fuego, entre ellas rifles y armas cortas.

Let me be very clear: the scenes of chaos at the Capitol do not represent who we are. What we are seeing is a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder. It borders on sedition, and it must end. Now.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021