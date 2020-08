Asdrúbal Cabrera no dio sencillos… puros dobles, jonrones y remolcó cinco (+ vídeo)

El venezolano Asdrúbal Cabrera sacudió dos jonrones, par de dobles y produjo cinco anotaciones; para golpear a su exequipo y guiar a Nacionales de Washington a un aplastante triunfo anoche sobre Mets de Nueva York 16-4.

Juan soto y Trea Turner se volaron la barda en la tercera entrada por Nacionales; que anotaron apenas 11 carreras en total en sus últimos cinco encuentros, incluyendo el del domingo ante los Orioles que fue suspendido en el sexto inning y con Washington abajo 5-2.

Cabrera, quien disputó 374 juegos con los Mets entre 2016 y 2018, sonó jonrón para la primera carrera del conjunto capitalino; abrió el cuarto inning con doblete; conectó otro tubey de dos anotaciones en el quinto rollo y sacudió cuadrangular de dos carreras en el séptimo tramo.

Cabrera batea para .452 (14 de 31) con tres jonrones y 11 carreras impulsadas en ocho duelos ante Mets; desde que firmó con Nacionales el 6 de agosto de 2019.

Con sus dos bambinazos, también llega a tres en la presente temporada; 183 de su carrera en las Mayores.

El doblete de Soto produjo la primera anotación de un racimo de siete en la quinta; el mejor inning de los Nacionales desde que pisaron nueve veces el plato en el segundo capítulo del duelo ante Cleveland el 28 de septiembre pasado.

Howie Kendrick, Yan Gomes y Turner tuvieron sencillos productores en la quinta entrada; Josh Harrison sumó un elevado de sacrificio.

Gomes negoció boleto con las bases llenas y Michael A. Taylor pegó imparable productor en la sexta entrada por los Nacionales: que anotaron su mayor número de carreras desde que vencieron a Milwaukee 16-8 el 18 de agosto pasado.

Los 17 hits de Washington fueron su mayor cantidad desde que pegaron 17 indiscutibles el pasado 8 de septiembre contra Atlanta.

Soto, cuyo cuadrangular fue calculado en 463 pies: también pegó doble y sencillo antes de dejar el encuentro en la sexta entrada.

Patrick Corbin (2-0) se enfiló a un triunfo cómodo al admitir dos carreras; una limpia, en poco más de seis innings.

Steven Matz (0-3) fue castigado y perdedor; con ocho anotaciones en cuatro episodios y dos tercios.

Por Nacionales, el venezolano Asdrúbal Cabrera de 4-4 ; par de dobles,dos jonrones (4), cinco producidas y tres anotadas.

Por Mets, los criollos Wilson Ramos de 2-1; Alí Sánchez de 1-0; Andrés Giménez de 4-0; Luis Guillorme lanzó un inning blanco.

