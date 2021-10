Ascienden los muertos tras operativo del BAE en El Valle

Compartir





















La madre de Jersis Fernández de 21 años, asegura que su hija es una de las personas decapitadas en El Callao en días pasados; cuando pobladores hallaron dos cabezas humanas en una plaza del estado Bolívar.

En este sentido, Dayana Ortega expresó entre lágrimas que “Exijo a las autoridades que den con el cuerpo de mi hija y me lo entreguen para darle sepultura”.

Vale recordar, que el miércoles, 29 de septiembre, dos cabezas humanas aparecieron dentro de un bolso en la plaza El Jobo de El Callao; las cuales pertenecían a un hombre y a una mujer.

Aunque los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no han revelado la identidad de las dos personas; en redes sociales identificaron a Jersis Fernández, oriunda de Chichiriviche, estado Falcón como esa mujer.

En entrevista con el equipo de El Pitazo, la progenitora contó que «A nosotros no nos han avisado nada oficialmente, lo que sabemos; es por lo que hemos visto en las noticias y los rumores que nos llegan, pero yo no sé más nada. Estoy fuera del país y no sé nada».

«Su hija es una de las decapitadas en El Callao»

Sobre la posible mujer, se conoció que llevaba tres años viviendo en esa población minera junto a su pareja Jhonatan Jaramillo y su hijo de dos años. Por otro lado, hasta el momento se desconoce lo sucedido con Jaramillo.

Al tiempo, la madre quien asegura que su hija es una de las decapitadas en El Callao, comentó que “Necesito saber qué sucedió con mi hija, por qué le hicieron eso tan macabro, no entiendo. Mi hija era sana, no se metía con nadie, yo puedo dar fe de que mi hija era sana y no merecía lo que le hicieron. Por qué se ensañaron contra ella, qué los llevó a hacerle eso a mi hija».

Ahora, en cuanto a la pareja de su hija relató que solo saben que fue asesinado el 29 de septiembre, aunque desconoce si la otra cabeza encontrada en la plaza; pertenece a Jaramillo o a otra persona.

Fuentes del Cicpc informaron a El Pitazo que todo apunta a que sea Fernández la fallecida, sin embargo, deben realizar exámenes forenses para dar certeza de que sea ella.

Es de mencionar, que de acuerdo con el reporte de la policía científica, la cabeza del hombre es de piel morena, pelo corto, ojos negros y de unos 20 años. Mientras, que la cabeza de la mujer es de una persona de piel blanca, pelo largo y negro; y de unos 24 años. Ambos presentaron heridas de bala.

Con información: ACN/El Pitazo/Foto: Cortesía

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN