Asesina de Selena Quintanilla podría quedar en libertad

Yolanda Saldívar, la asesina de la cantante Selena Quintanilla, podría quedar en libertad en 2025; por buen comportamiento.

Cabe recordar, que el 31 de marzo de 1995; fue el día en el cual la mujer le quitó la vida a esta exitosa cantante.

La exenfermera y presidenta del club de fans de la artista; está condenada a cadena perpetua y se encuentra recluida en la Unidad de Mujeres de Mountain View, Texas.

Sin embargo, la misma habría solicitado a través de sus abogados su libertad condicional; por su buen comportamiento en la cárcel.

Según informan medios locales las autoridades podrían darle curso a la petición de la mujer en 2025; cuando la asesina de Selena Quintanilla cumpla 30 años de condena.

Asesina de Selena podría quedar en libertad

La noticia de la posible libertad de Yolanda Saldívar no cayó bien en los fanáticos de la cantante. No obstante, esta no es la primera vez que la reclusa solicita su libertad condicional.

En repetidas ocasiones las autoridades estadounidenses; le han negado este beneficio a la exenfermera.

Entre tanto, la familia de Selena Quintanilla se mostró tranquila y un vocero encargado se limitó a decir que “nada les devolverá a Selena”.

Selena, un ídolo mundial

La historia y corta carrera musical de Selena; ha inspirado a múltiples producciones televisivas y cinematográficas desde su muerte.

La también conocida como ‘La reina del Tex-Mex’ falleció el 31 de marzo de 1995 después de una acalorada discusión con Yolanda Saldívar; quien además de ser la presidenta de su club de fans, manejaba sus registros bancarios y administraba sus boutiques de ropa.

En dicha discusión Saldívar disparó contra la humanidad de la cantante con un revólver.

Con una herida de bala, Selena alcanzó a caminar; hasta la recepción del hotel donde se encontraba con Saldívar para decir el nombre de su atacante.

ACN/América Digital

No dejes de leer: ¡Pura buena Vibra! Robert Vogu estrenó su nuevo tema “Awake” (+Video)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN