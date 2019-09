Asesinatos diarios en Caracas rompen estadisticas

La capital de Venezuela es la ciudad más violenta del mundo, y la situación va en detrimento. Los más de 500 homicidios registrados en Caracas los meses de julio y agosto; superan estadísticas de San Pedro de Sula (Honduras); y se convierte en un número muy cercano al horror; según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, una ONG con sede en México.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario El País de España; la Medicatura Forense de Caracas recibió 535 cadáveres por muertes violentas en julio; y 690 en agosto, un equivalente a 20 por día. Las cifras hacen del pasado mes el más violento de los últimos cinco años en la zona metropolitana.

La recopilación de datos se vuelve necesaria; en la medida que el gobierno nacional dejó de publicar cifras oficiales desde el año 2005. Por ello, los periodistas Román Camacho y Darvinson Rojas; difunden información vía Twitter de acuerdo a lo que sus fuentes anónimas les alcanzan.

De ese modo, se supo que solo durante el último fin de semana, llegaron a la morgue de Caracas 43 cadáveres y otro tanto en agosto.

Caracas desplaza a San Pedro de Sula

Caracas desplaza entonces a San Pedro de Sula (Honduras); y se convierte en la ciudad más violenta del mundo; según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, una ONG con sede en México.

Según cifras recopiladas, la ciudad capital sufre al año 119 homicidios por cada 100.000 habitantes; frente a 111 de la ciudad hondureña.

La prensa venezolana vivió el agravamiento del conflicto que pasan día a día; cuando el gobierno levantó una valla con alambre de púas para rodear la sede de la morgue; con la intención de impedir el acceso de periodistas y su contacto con familiares de los fallecidos.

La capital venezolana registró el mes pasado más de 690 homicidios, 23 asesinatos diarios, y se convirtió en la ciudad más violenta del mundo.

Alto índice de inseguridad en venezuela

Un equipo periodístico de Informe Semanal de TVE realizó un trabajo en los barrios de Caracas sobre la falta de seguridad, el aumento de la criminalidad y la falta de acción del actual gobierno venezolano.

Una twittera opina

Venezuela no va a cambiar hasta que la propia gente no cambie su forma de pensar; porque a la gente le gusta vivir en barrios y ser malandros; y mientras eso siga pasando Venezuela cada vez será peor… soy venezolana y lo mejor que he hecho es salir de esa mierda a tiempo y no vuelvo ni loca… ese país ya no sirve, gobierne quien gobierne la gente seguirá pensando igual; y eso no va a cambiar lamentablemente; y es una pena porque es uno de los mejores países para mí, quitando la delincuencia… me da pena pero es la cruda realidad.

