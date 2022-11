Luces, música, tecnología y fuegos artificiales, así se vivió la ceremonia inaugural de Qatar 2022 (+videos)

Compartir

Luego de más de cuatro años de espera este domingo finalmente se inauguró con un gran espectáculo de luces y desborde de tecnología el Mundial de Fútbol, Qatar 2022.

Ritmos folclóricos qataries, arpa tradicional y hasta un camello, formaron parte de la ceremonia inaugural, un poco más breve de lo habitual.

Un juego de luces y un grupo de chicos con espadas láser acompañaron a las 32 banderas de los países participantes, mientras sonaba de fondo una mezcla de todas las canciones oficiales que han protagonizado cada Mundial.

Ceremonia inaugural de Qatar 2022

Desde “vamos vamos Argentina”, del mundial 1978, “La copa de la vida” de Ricky Martin, “Waka Waka” de Shakira, “We are One” de Jennifer Lopez, Pitbull y Claudia leitte, “Live it Up” de Nikcy Jam, Will Smith t Era Istrefi, hasta llegar al Hayya Hayya de Qatar 2022, amenizaron la apertura que a su vez les dio un repaso a las ediciones anteriores.

El público se hizo sentir cuando llegó la mascota oficial de este mundial, La’ebb, quien le dio la bienvenida al show del cantante Jungkook, de la banda BTS, convirtiéndose en el primer artista surcoreano de la historia en cantar en una ceremonia inaugural de un Mundial.

Seguidamente y con un discurso aparece el actor Morgan Freeman quien dijo:

“Lo que nos une es más grande que lo que nos divide. Somos una gran tribu y la Tierra es nuestra tienda. Juntos podemos hacer el llamado para que todos se unan”.

Finalmente llegaron las palabras del emir Tamin bin Hamad Al Thani y el espectáculo cerró con gran show de fuegos artificiales.

¿Y Maluma?

A lo largo de los treinta minutos de duración, tan solo Morgan Freeman y el líder de la banda surcoreana ‘BTS’ hicieron acto de presencia sobre el escenario del estadio Al Bayt. Ni rastro de Nicky Minaj, Black Eyed y Maluma, los supuestos artistas confirmados.

“¿Y Maluma?”, “¿Dónde está Maluma?”, “¿Ya actuó?”, son algunas de las preguntas que más se pueden leer en las redes sociales. Pero, ¿por qué no ha actuado el colombiano en la ceremonia de inauguración del Mundial?

Lo cierto es que el intérprete de ‘Felices los 4′ sí actuó en Qatar, pero lejos del espectáculo que ha tenido pendiente a todos los fanáticos del fútbol. Maluma dio un pequeño show el pasado sábado 19 de noviembre en la inauguración del ‘FIFA Fan Festival’ que tuvo lugar en la ciudad de Doha. Allí cantó el tema ‘Tukoh Taka’, el primer himno de la fiesta, luciendo una camiseta de la selección de su país natal.

Con información de Meridiano/AS

