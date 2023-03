Asociación de Bowling de Carabobo hace convocatoria a reunión

No dejes de leer

De conformidad con lo establecido en el Artículo #26, de los Estatutos de la A.B.E.C, se convoca a nuestros representantes de Clubes Asociativos de nuestra Asociación, para el miércoles 22 de marzo a partir de las 06:00 p.m, en el salón de ALL Bowling de la Hermandad Gallega de Valencia.