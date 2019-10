Astros a ley de uno para anotarse en la Serie Mundial (+ vídeos)

Astros está un triunfo de regresar a la Serie Mundial al vencer por tercer juego corrido, segundo en Nueva York, a Yanquis 8-3, en el cuarto desafió de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Tras un día de descanso obligado para ambas novenas, al ser corrido este juego para el jueves por la lluvia, pues el poder sideral estuvo más fino en el Yankee Stadium.

George Springer y Carlos Correa se fueron para la calle con gente a bordo, en el tercero y sexto inning, que apagó casi en su totalidad cualquier reacción de los «Bombarderos del Bronx».

El local tuvo su gran oportunidad en el mismo primer inning, cuando no aprovechó al tambaleante Zack Greinke, quien llenó las bases a punta de boletos y caminó a un cuarto, Brett Gandner para 1-0.

Pero los siderales atacaron en el momento justo. Primero fue el turno George Springer, quien la sacó entre el jardín izquierdo y central, su segundo de la Serie y este con dos compañeros a bordo.

Carlos Correa salió en el sexto, también con dos a bordo, la voló también entre el izquierdo y el central. Fue su 13er. jonrón de postermporada, uno más que su compañero venezolano José Altuve.

Gary Sánchez acercó las acciones en la parte baja del sexto con bambinazo de dos anotaciones, pero Houston redondeó con otra más en el octavo y una en el noveno y colocarse más cerca del Clásico de Otoño frente a Nacionales de Washington.

Por Astros, José Altuve de 5-1, anotada; Robison Chirinos de 2-0, anotada.

Por Yanquis, Gleyber Torres de 5-0.

Este viernes (7:08 pm) se disputará el quinto juego en la Gran Manzana, quien podría ser el último para Yanquis que no tiene margen de error.

Lo siderales tendrán en la lomita a Justin Verlander ante el zurdo James Paxton.

ONE GAME AWAY.

George Springer and Carlos Correa hit 3-run HRs as the Astros take a 3-1 series lead over the Yankees 💪 pic.twitter.com/hhuGUgYEk0

— SportsCenter (@SportsCenter) October 18, 2019