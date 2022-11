Al fin ganó Verlander y Astros retoman el mando (+ vídeos)

Compartir

Tiburones sumó séptima victoria consecutiva al vapulear a Águilas del Zulia 10-1 en el estadio Universitario, para ampliar su ventaja en la azotea de la ronda regular de la LVBP 2022-2023, además recibió la visita del grandeliga Ronald Acuña.

Fue otra jornada donde la lluvia se hace protagonista para suspender los juegos entre Navegantes de Magallanes y Bravos de Margarita, en Macuto y Leones del Caracas y Tigres de Aragua, en Macaray.

Ls novena salada, dirigida por Henry Blanco, perdió su primer encuentro, cuando debutó en Valencia el pasado 22 de octubre ante los turnos; de ahí en adelante solo conoce la palabra victoria, excelente arranque.

Distinto a como venía sucediendo en los desafíos previos, este jueves fue el pitcheo el que lideró al equipo, con el derecho Víctor Díaz como cabecilla; el abridor desempeñó un papel preponderante al moderar el ataque rapaz durante los 5.1 innings en los que se mantuvo en la lomita.

Aunque su inicio no fue el mejor y fue ayudado por una gran jugada defensiva del grandeliga Carlos Sánchez; quien completó una doblematanza de feria que cortó la fuerte amenaza de los zulianos.

Tiburones sumó séptima victoria consecutiva. Díaz trabajó con mayor comodidad a partir del tercer capítulo, cuando su ofensiva lo respaldó con un par de rayitas, beneficiados por el descontrol del iniciador aguilucho Mickey Jannis; también por la ineficacia de la defensa.

Danry Vázquez produjo una con boleto con las bases llenas; la otra llegó en los zapatos de Maikel García, tras rodado para doble matanza de Wilson García.

En la sexta entrada, luego de que Águilas se acercara 2-1, La Guaira reaccionó de inmediato y volvió a confeccionar un par de anotaciones; en esta ocasión con elevado de sacrificio del inicialista Samir Dueñez y sencillo remolcador de Carlos Sánchez.

Lo sucedido allí fue un preludio de la explosión ofensiva que desatarían los escualos en el séptimo y octavo apartado del desafío; cuando arremetieron contra el bullpen marabino al propinarles hasta seis carreras más, con Franklin Barreto como actor principal.

El utility, que apareció en el juego como quinto paleador y jardinero izquierdo, pegó un par de dobles fructíferos para fletar dos durante el ínterin; en el que también se hicieron sentir los jóvenes Daniel Montaño, Maikel García y Lorenzo Cedrola con un flete para cada uno.

Además de Víctor Díaz, las intervenciones de Emilker Guzmán, Gregory Infante y Carlos Suniaga fueron importantes; entre los tres se amalgamaron para limitar a la volátil toletería rapaz a solo un hit en 3.2 innings.

Tiburones mejoró su foja a 7-1, para consolidarse como líder indiscutido del campeonato; mientras que Águilas ahora ostenta un récord nivelado de 5-5, que lo mantienen en la mitad de la tabla.

Ambas escuadras vuelven a medir fuerzas la noche de este viernes en el recinto capitalino (7:00 pm).

Ronald Acuña presente

Por su parte, el grandeliga de Bravos de Atlanta, Ronald Acuña se presentó al estadio Universitario, donde se uniformó de escualo, aunque solo pudo estar en el banco, a la espera de conversar con la gerencia del club hachero,

“Pasé por un momento difícil años atrás, pero eso ya es el pasado. (César) Collins ha hecho bastantes movimientos que han sido claves para el equipo y los muchachos lo están demostrando con resultados”, declaró Acuña Jr., a prensa del club litolarense.

“Todavía no los he llamado (para el permiso). De verdad que no he tocado esa tecla. No me han dicho un sí ni tampoco un no. Les dije que iba a entrenarme con mi equipo en Venezuela y con eso le estoy dando a entender a ellos que yo quiero jugar aquí y espero que me den un sí con el favor de Dios”; esbozó vestido de guiareño,

“Se siente la armonía, se siente la alegría y eso es lo que se quiere. Al final eso es lo que mantiene al equipo unido y los hace seguir ganando. Desde afuera todo se ve fácil. De verdad que los muchachos han hecho un trabajo extraordinario, ojalá que sigan así y espero que lleguemos a la final”; sostuvo antes dar exclamar un mensaje que muy probablemente repercutió y entusiasmó no solo a los que pertenecen al club, sino incluso a toda su afición. “Vamos pa’ encima. No hay vuelta atrás”.

Suspendido Magallanes-Bravos

A pesar de que a poco más de una hora para el inicio previsto (7:00 pm) escampó sobre el Estadio Jorge Luis García de Carneiro de Macuto; la cantidad de agua acumulada en las zonas no cubiertas por la lona, debido a la incesante lluvia caída durante el día, impidió el duelo entre Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita.

A las 6:00 pm primero el departamento de prensa insular y luego el nauta anunciaron la postergación del encuentro; a través de sus redes sociales, en próxima fecha y hora por anunciar.

Magallanes (5-5) había sido el único equipo en esta temporaoda que no tenía desafíos pendientes por disputar en el inicio de la temporada 2022-2023; marcado por las fuertes precipitaciones en el territorio nacional.

Para Bravos (3-4), es su cuarto choque pospuesto en la zafra. Es la novena con menor cantidad de careos en el certamen.

Magallanes regresa este viernes a Valencia (7:00 p), para medirse a Tigres de Aragua.

Leones-Tigres empezaron, pero ganó la lluvia

En Maracay, la lluvia, la principal enemiga que ha tenido la LVBP en la temporada; volvió a hacer acto de presencia el jueves y causó que el duelo que sostenían Leones del Caracas y Tigres de Aragua en Maracay fuera suspendido.

El encuentro entre felinos se desarrollaba con normalidad en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, cuando se presentó el aguacero en la parte baja del tercer capítulo con ventaja de Aragua 2-0, el umpire principal Juan Gómez notó que el terreno no estaba en condiciones para continuar el careo y detuvo las acciones a las 7:57 pm, se esperó el tiempo reglamentario, pero volvió a llover.

Así marcha la LVBP

Resultados del jueves 03-11

Tiburones 10, Águilas 1

Magallanes-Bravos (suspendido por lluvia)

Leones-Tigres (suspendido por lluvia)

Posiciones

Equipo JJ JG JP AVE DIF. Racha Tiburones 8 7 1 .875 – G7 Leones 8 6 2 .750 1 G1 Cardenales 6 3 3 .500 3 P1 Águilas 10 5 5 .500 3 P1 Magallanes 10 5 5 .500 3 P1 Bravos 7 3 4 .429 3.5 P1 Caribes 8 3 5 .375 4 P3 Tigres 9 1 8 .111 6.5 G1

Juegos del viernes 04-11

Hora Visitante Local Escenario

5:00 pm (DJ) Cardenales Caribes Puerto La Cruz 7:00 pm Águilas Tiburones Caracas 7:00 pm Tigres Magallanes Valencia 7:00 pm Leones Bravos Macuto 8:00 pm (DJ) Cardenales Caribes Puerto La Cruz

(DJ: doble juego) – Datos: LVBP

ACN/MAS/Prensa LVBP

