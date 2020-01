La Contraloría Sanitaria esta semana, ha publicado una alerta sanitaria; que pone en alerta a todos los venezolanos, ya asediados por múltiples situaciones colaterales. No todo lo que sazona es sal, cuatro marcas de sal han sido sacadas del mercado; 4 marcas de sal, que según el boletín, el condimento no cumplía con los estándares de elaboración; y no estaba apto para el consumo humano.

Estas son las 4 marcas prohibidas

Las cuatro marcas de sal prohibidas son Mina de Oro, La Perla, Sal Península y La Gema; cuya circulación está impedida. De estas cuatro empresas tres tenían permiso sanitario activo, mientras; que La Gema, perteneciente a la empresa Industria Venezolana de Sal C.A circulaba de forma ilegal. «Habían irregularidades con estos productos. Se hicieron análisis y se determinó que la sal no era apta para el consumo humano», dijo la doctora Máryori Chávez, contralora sanitaria en el estado Lara.

Alerta a las autoridades nacionales

Aunque Chávez no dio mayores detalles del informe, -esto le corresponde a las autoridades nacionales- la doctora explicó que los trabajadores de la Contraloría se desplegaron por todo el estado a visitar comercios. Al cierre de esta edición no había un balance de cuántos kilos habían sido decomisados ni cuántos comercios se habían visitados; no obstante, Chávez explica que, sólo en el centro de la ciudad, se inspeccionaron unos 50 comercios.

Atención con la sal con que sazonas

Hasta ahora no hay ninguna persona enferma por el consumo de esta sal. Aun así los médicos advierten a las personas que traten en lo posible de no consumir productos que no tengan la autorización sanitaria, pues se pueden presentar casos de intoxicación o alimentar la presencia de bacterias estomacales como la Helicobacter pylori.

«La mayoría de toxiinfecciones alimentarias se presentan por el consumo de un alimento vencido o en mal estado. Estos alimentos tienen virus y bacterias que no son destruidos por los gases intestinales sino que, por el contrario, terminan afectando nuestro sistema inmunológico», explica el gastroenterólogo Julio Salas.

ACN/Contraloria Sanitaria/LP

No deje de leer: