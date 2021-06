Atletas que incumplan reglas anticovid podrían ser expulsados de Japón

Up Next

Estas medidas disciplinarias serán impuestas por las autoridades niponas o por el los comités olímpico y paralímpico internacionales en el marco de la Carta Olímpica , según los organizadores, que no dieron más detalles sobre en qué casos se podría aplicar la mencionada incapacitación permanente de participar en los Juegos.

También afrontarán medidas disciplinarias los atletas que se salgan de la «burbuja» olímpica (compuesta por los alojamientos y espacios de entrenamiento y competición); se desplacen a lugares que no hayan sido notificados con antelación a la organización.

Las medidas punitivas se aplicarían a los deportistas que se nieguen a someterse a los test de coronavirus obligatorios a su llegada a Japón y durante su estancia; a los que no respeten el uso de mascarilla o las medidas de distanciamiento social, entre otros casos.