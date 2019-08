Aumentó consumo de cigarrillos ilícitos en más del 300%

Aumentó consumo de cigarrillos ilícitos en el primer semestre de 2019. Se maneja la cifra en más del 300% en comparación con el 2018. Las principales áreas o zonas de ingreso son los estados Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.

Estudios del sector indican que el 80% de cigarrillos de contrabando ingresan por las zonas fronterizas con Colombia y el restante a través de Aruba, Curazao y la frontera con Brasil.

La cigarrera Bigott, compañía líder en la producción y comercialización de cigarrillos con casi 100 años de operación en el país, alerta a la opinión pública y a las autoridades competentes el considerable incremento del consumo de cigarrillos ilícitos a través del contrabando y falsificación de este producto.

Según estudios del sector, el consumo de cigarrillos ilícitos, entre enero y junio del 2019, se ubicó en un 25% lo que equivale a una cantidad aproximada de 1 billón 700 mil millones de cigarrillos ilícitos.

Marcas ilícitas en el mercado

Miller, Marine, Rumba, Ibiza, Malibu y Pacific, son algunas de las 67 marcas que se encuentran en el mercado nacional.

No cumplen con la permisología legal implementada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y por el Seniat, entre otros organismos.

Daniella Álvarez, directora de Asuntos Corporativos de Cigarrera Bigott, informó que “un cigarrillo ilícito es el que se produce y comercializa bajo una marca que, aunque podría estar registrada; no cuenta con los permisos gubernamentales para operar legalmente.

Es producido con materiales de baja calidad, su empaque no cuenta con las advertencias exigidas y su venta no está autorizada por el Ministerio de Salud; ni por la autoridad en materia de impuestos, los cuales no cancela al fisco”.

Para el Estado, el comercio ilícito de cigarrillos es un gran adversario, ejemplo de ello es que este volumen de consumo de cigarrillos ilícitos, 25% registrado en el primer semestre, representa para el Fisco Nacional una pérdida estimada de 965 millardos 600 mil millones de bolívares, que equivalen a 24 mil 140 millones de salarios mínimos, aproximadamente.

Comercio ilegal

Otra de las características de este comercio ilegal es que la mayoría de las veces el producto se produce en fábricas que no son legales y, normalmente, es contrabandeado de un país a otro.

“Los estudios señalan que el 36% de los cigarrillos ilegales presentes en Venezuela son elaborados en Paraguay, el 32% en Colombia y el restante en Uruguay, China, Corea del Sur, India, Emiratos Árabes, en países de la Unión Europea, entre otros”, detalla Álvarez.

Las investigaciones también señalan que el 80% de cigarrillos de contrabando ingresa a Venezuela por las zonas fronterizas con Colombia y el restante a través de Aruba, Curazao y la frontera con Brasil.

Las principales áreas o zonas de ingreso del contrabando de cigarrillos a Venezuela son los estados Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.

Bigott dice que es un grave problema

Cigarrera Bigott considera que el comercio ilícito de cigarrillos es un grave problema que potencia los riesgos de la salud de los consumidores y afecta las finanzas del país.

“Abordamos y tratamos el tema de manera abierta y proactiva, tanto con representantes gubernamentales y reguladores como con actores de las cadenas de comercialización y el consumidor final. El asunto requiere una respuesta fuerte: industria, gobierno e instituciones de orden público trabajando juntos y con efectividad”, recalcó Álvarez.

Ejemplo de ello es el compromiso que tiene Cigarrera Bigott con las autoridades en la lucha contra el contrabando.

La empresa regularmente colabora con el adiestramiento de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en el reconocimiento del producto ilegal y es activa en la realización de campañas informativas en los puntos de venta, como “18 y punto”, campaña que incluye un mensaje sobre la venta de cigarrillos ilícitos.

ACN/Boletín empresa Bigott

