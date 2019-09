Aumento del dólar afecta a comerciantes de Carabobo

El aumento constante del dólar en Venezuela afecta las ventas en los comercios de Carabobo, los comerciantes mostraron preocupación ya que la hiperinflación que vive el país no les permite obtener ganancia en los productos para hacer la reposición de sus inventarios.

Los consultados indicaron que para hacerle frente a esta situación ofrecen el costo de sus productos en dólares, otros, agregaron que paralizaron el negocio momentáneamente a la espera de la estabilidad del precio del dólar, para Tony Rodríguez, vendedor de cocadas en La Esmeralda, municipio San Diego, la variación del dólar ha afectado bastante las ventas, las personas se cohíbe de comprar nuestros productos, no tenemos las ventas como eran antes porque los consumidores ven esto como un lujo y no toman en cuenta la economía del país, todos los proveedores aumentan a diario, ellos no tienen compasión con uno el comerciante», relató.

Además, aseguró que en el mercado Periférico cada vez que aumenta el precio de la moneda extranjera, cierran las puertas en la cara de los compradores, cambian sus precios y luego vuelven a abrir.

Reina Ramírez, vendedora de perro calientes y hamburguesas tuvo que cerrar su negocio, «decayó mi negocio producto de esta situación, de dos semanas para acá decayó y bueno, no tenía ganancias como tal pero vendía y me alcanzaba para comprar alguito para la casa pero subieron los precios y no tuve posibilidad de comprar ni el galón de mayonesa», explicó la señora quien ahora vende repostería para obtener algunos recursos.

Luis Hurtado, taxista, precisó que en la línea de taxi establecieron el aumento de las carreras proporcionalmente al precio del dólar, «porque si no, no podemos comprar repuestos para nuestros vehículos», precisó que anteriormente salían 80 servicios diarios desde su lugar de trabajo y ahora solo salen 30.

Los consumidores se ven afectados por la constante subida del precio del dólar, el señor Juan Valdiviezo dijo que comprar comida diariamente «ya no tengo capacidad para comprar comida para varios días».

Vender repostería desde las casas es una opción para aquellos que debieron cerrar sus negocios, aunque este sector también está afectado por los altos precios de los productos.