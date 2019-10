Desde el Exilio/¿Aún no es suficiente? – el narcotráfico da para todo: Por José Gregorio Briceño Torrealba.- Es indudable que llegamos hasta donde hemos llegado en Venezuela por la incredulidad que caracteriza al ser humano cuándo imaginamos la capacidad de daño que alguien pueda infligirnos.

Era impensable que fuera posible llegar a tal destrucción; confiados en nuestro amor por la libertad, la generación que forjó la democracia desde el año 1958 y sus herederos, a pesar de algunas anomalías de esta forma de gobierno por taras de los partidos recién creados, levantó un país en forma ascendente y vertiginosa hacia la modernidad, la explotación petrolera en manos de expertos bien orientada en general, la mecanización e industrialización del campo, auge comercial, una nación en progreso a todo vapor.

Impensable repito, quien diría que justo en esos inicios ya se gestaba el plan ex profeso ideado por el enajenado Fidel Castro y alimentado por su voracidad por el poder, recién instalado en La Habana como jefe de la revolución que en teoría-solo en teoría- liberaría a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista. Su ansia de poder no se veía acompañada de recursos económicos pues el imperio recién asaltado es pobre en riquezas materiales para darle vuelo a sus planes, por lo que desde ese momento se dedicó a chulear aliados y buscar un socio capitalista- que ironía- pero le resultó mejor, consiguió un siervo rico., quien cometió el peor delito, la sumisión y servilismo extremo, el traidor más grande jamás conocido, el bufón de la corte cubana: Hugo Chávez quien les entregó nuestra soberanía sin el más mínimo remordimiento años después.

Esta crónica la saco a relucir pues los que de alguna forma investigamos, estamos en permanente análisis, escribimos lo que pensamos y denunciamos a estas alimañas desde hace 6 años, mantenemos nuestra posición con respecto al narcorégimen Venezolano, la mejor prueba o evidencia en mi caso está plasmada en más de 220 artículos publicados en el blog: gatobriceno.blogspot.com

No se trata de que haya descubierto el agua tibia y tampoco es de mi autoría el afirmar infinidades de veces que la narcotiranía de mi país es un satélite y brazo ejecutor de los planes desestabilizadores de la región orquestado y planificados desde Cuba, eso esta de anteojitos. Los venezolanos jamás podremos olvidar que Hugo Chávez convirtió a la patria de Bolívar en una simple y vulgar provincia Cubana y ha servido además de refugio de diversas organizaciones irregulares, ilícitas y amenazantes de la Paz regional.

Pusieron alfombra roja, rojita a representantes de los regímenes más perversos y antidemocráticos del planeta. Irán, Irak, Siria, además de haber entregado en acuerdos ilegales a Rusia y China comprometiendo toda la riqueza de varias generaciones de venezolanos. Es decir Venezuela es territorio de una confederación de delincuencia organizada y representantes de países de otro hemisferio instalados para garantizar que les pagarán deudas y para tener bases cercanas de operación contra los Estados Unidos de Norteamérica.

Creemos perfectamente factible el hecho de que muchas de las candelas que se prenden en estos momentos por el mundo son parte de la táctica de advertencia, el alerta que estos No Alineados encienden para mostrarse como son : Dictadores, tiranos aullando como hienas que no soltaran el poder de ninguna manera.

Basta ver el pasado domingo al títere Maduro sentirse alegre, satisfecho y orgulloso de lo que sucedía en Chile afirmando muy ufano que : «El plan va perfecto, ustedes me entienden. Todas las metas que nos hemos puesto en el Foro de Sao Paulo se han realizado, así debemos seguir. Vamos mucho mejor de lo que pensábamos».

Ser santuario de los narcocriminales de la guerrilla colombiana, ELN, FARC, Hezbollah, es un orgullo para estos vándalos mundiales quienes hacen jolgorio con la desestabilizacion en otros países aún cuando a mi modo de ver parte de lo que sucede está asociado a que las desigualdades sociales en algunos casos tiene como consecuencia estas revueltas ante el alto costo de la vida y otras inconformidades siempre latentes en la población.

Son numerosos elementos los que se conjugan en la situación que se vive en nuestros países, obviamente un alto componente se debe atribuir a infiltración y financiamiento del narco chavismo y sus aliados en todos estos eventos por lo que esta sacudida es propicia para abofetear la pasividad de todos los países que aún dudan de lo que son capaces estos codiciosos si no se apela a la fuerza para quebrar el comunismo terrorista de la región, seguramente seguiremos viendo arder a los pueblos del hemisferio en tanto que se sigue buscando acuerdos , diálogos y retórica inútil.

Definitivamente estoy convencido que esos crueles criminales terroristas se execran es por la fuerza. Lo que pasa hoy en Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia, México y Colombia, es sólo el inicio de lo que ocurrirá en toda la región si no se actúa, podemos afirmar que si no actúan las democracias del mundo o los Estados Unidos, tendremos a latinoamerica convertida en una región de Estados forajidos inundando de drogas a la juventud americana y del mundo con toda seguridad y lo que nos espera para siempre es que esos resentidos malolientes comunistas sigan haciéndole ver al mundo que ellos son el progreso, colocando de ejemplo a Cuba, Corea del Norte y Venezuela que son en realidad un claro ejemplo de miseria, esclavitud y subdesarrollo. Hay que ser super ignorantes, ciegos y fanáticos para no ver esa realidad.

Los venezolanos tenemos dos (2) esperanzas desde nuestro punto de vista: la insurrección militar libertadora liderada por comandantes patriotas y nacionalistas o la intervención militar por los Estados Unidos, pero aquí quiero detenerme a considerar que Donald Trump y el partido Republicano han dado contundentes y desafiantes demostraciones de enfrentar el narcoterrorismo mundial y eso tenemos que agradecerlo todos los venezolanos y apoyarlo ya que el partido Demócrata se manejó y aún lo hace con excelentes relaciones con los que han hollado el suelo patrio, los carroñeros Castro de Cuba; el mejor ejemplo fue el expresidente Obama quien fue a La Habana a firmar convenios de cooperación y quitarles gradualmente las sanciones, olvidando que son unos exportadores del narcoterrorismo y han esclavizado y masacrado a un pueblo por 60 años. No olvidemos que unos de los influyentes de la política exterior del gobierno de Obama fue Thomas Shannon, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, amigo y protector del capo internacional Diosdado Cabello Rondón, según se jacta en divulgarlo el propio sátrapa. La política de Shannon bajo el manto diplomático fue estrechar relaciones con el chavismo y dar salvoconductos al chavismo con el disfraz de los primeros diálogos promovidos para oxigenar a la narcotiranía.

Si llegase a prosperar el impeachment, o sea, el juicio político contra el presidente Donald Trump, sufriremos un durísimo golpe por restablecer la democracia, ya algunos diputados y senadores del partido Demócrata están planteando que cese el embargo contra la narcotirania Venezolana ante todo este guabineo continental.

Si no se da alguna de las 2 opciones, podremos decir que el capo, crininal de Diosdado Cabello se saldría con la suya, cuando afirmó que las manifestaciones de los países ya mencionados eran unas brisita, que pronto vendrán ventoleras y huracanes aderezados con los ingredientes tóxicos de la droga, que da para financiar todo lo que venga.

Desde la cárcel del exilio nos manifestamos con énfasis y pasión para motivar a quien le llegue este mensaje sin otra intención que lograr paz, libertad y progreso para Venezuela, es el mayor deseo y lo expresamos con lo único que nos queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio «El Gato» Briceño Torrealba/Valeria Briceño/@josegbricenot/@valeriabricenot/@josegbricenot/valeriabriceñot/José Gregorio El Gato Briceño/Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2019/10/aun-no-es-suficiente-el-narcotrafico-da.html

