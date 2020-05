Australia planea levantar la cuarentena en el mes de Julio

Australia planea levantar la cuarentena para el mes de Julio, revirtiendo lentamente las medidas de bloqueo impuestas debido al coronavirus, según un anuncio realizado por el primer ministro australiano Scott Morrison.

Según Morrison, durante los próximos dos meses, su país irá reanudando la mayoría de las operaciones habituales, hasta llegar a una normalización casi total para el mes de julio, un plan que se ejecutará en varios pasos. Desde que se reportó su primer caso confirmado, Australia ha tenido mas de 6.900 infectados, y unos 97 fallecidos.

Australia fue uno de los pocos paises que inició una cuarentena inmediata y estricta, lo cual le ayudó a reducir la cantidad de nuevas infecciones limitándolas a un total de 20 por día.

“Hemos fortalecido nuestro sistema de salud y hemos puesto las protecciones en su lugar. En la primera línea, nuestras pruebas y nuestras capacidades de rastreo, que contienen brotes, todo respaldado por un sistema de salud con más camas y ventiladores en la UCI, más equipos de protección personal, médicos, enfermeras, personal de primeros auxilios, listos para comenzar «, expresó el primer ministro Scott Morrison en una conferencia de prensa el pasado viernes.

“Entonces, con ese trabajo realizado, hoy el Gabinete Nacional acordó un plan de tres pasos y un marco nacional para lograr una economía y sociedad seguras para COVID-19 y es nuestro objetivo avanzar en todos estos pasos para lograr esa economía segura para COVID en Julio de este año”, apuntó Morrison.

El gobierno presentó su plan de flexibilización, al tiempo que aconseja a los ciudadanos que continúen observando los protocolos de distanciamiento social y que permanezcan en casa si no se sienten bien. Además, Morrison alentó a los ciudadanos a usar la aplicación COVIDSafe para ayudar con el rastreo social.

En el primer paso, reabrirán restaurantes y cafeterías, reanudando el servicio completo pero con un límite de 10 clientes a la vez. Los gimnasios, cines y centros minoristas volverán a abrir en el segundo paso, pero con un límite de 20 clientes a la vez.

