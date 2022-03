Se volcó en México autobús que trasladaba a migrantes venezolanos

Medios locales reseñaron que el accidente ocurrió en la carretera federal, a la altura de La Ventosa, comunidad de Juchitán y se registró un total de 10 personas heridas y ningún fallecido.

Cabe destacar que, entre los lesionados, cuatro personas fueron reportadas como graves; por lo que fueron trasladadas al Hospital Macedonio Benítez Fuentes de Juchitán.

A las 4:00 am reportan la volcadura de un autobús de pasajeros (en el trébol, la Ventosa), con ruta Tapachula-Tijuana, los heridos (no ponen en riesgos la vida, no hay personas fallecidos) fueron trasladados al hospital de Juchitán, en el lugar laboran Bomberos y @PCJuchitan pic.twitter.com/9WLIAjDSwM

— ProtecciónCivilOax (@CEPCO_GobOax) March 24, 2022