Autoridades canadienses investigan presunto sabotaje a teleférico

La policía canadiense se encuentra investigando la caída de las góndolas del teleférico de Vancouver, Cuyas instalaciones fueron deliberadamente saboteadas en un aparente acto de vandalismo.

Casi todas las 30 góndolas del teleférico Sea-to-Sky (Squamish), al norte de Vancouver, cayeron al suelo este sábado.

La policía cree que un presunto saboteador (o posiblemente un grupo), cortó deliberadamente los cables en horas de la madrugada del sábado.

La compañía que administra las instalaciones, dijo que el incidente ocurrió alrededor de las 04:30 am hora local (11:30 GMT); hora en la cual las líneas aun se encuentran cerradas, y como resultado no se reportaron heridos.

El gerente de la atracción turística, le dijo a la emisora canadiense CBC que el mantenimiento de la línea se había realizado recientemente; razón por la cual descartan que el cable se haya “cortado” por una falla estructural.

El cable del teleférico, es un tejido de acero con múltiples hilos, con un diámetro 55 mm (2.2 pulgadas); lo cual es bastante ancho para los estándares de la industria, informó el gerente.

Los investigadores de la policía, informaron que expertos en seguridad estaban evaluando la línea, pero que ya hay indicios para suponer un sabotaje.

La inspectora Kara Triance, dijo a los expertos de CBC que “existen grandes diferencias entre un cable defectuoso y uno que fue cortado deliberadamente”.

Agregó que la persona responsable se puso en «peligro extremo» al cometer el hecho, no solo si se hubiera subido a un poste de mantenimiento; sino también porque el cable de acero que se corta bajo tensión habría producido un “latigazo” muy peligroso.

«Reconocemos el potencial de lo que podría haber sido y estamos agradecidos de que nadie resultó herido», dijo la policía de Vancouver en un comunicado.

