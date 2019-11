Suspenden búsqueda de aviador desaparecido en el Golfo de México

Las operaciones de búsqueda de un aviador norteamericano que cayó en el Golfo de México al caerse de una aeronave en servicio a principios de este mes, han sido suspendidas, de acuerdo a funcionarios militares.

La Fuerza Aérea, junto con otras ramas militares, ha llevado a cabo intensas jornadas de búsqueda en un esfuerzo por recuperar los restos del Sargento. Cole Condiff.

Se presume que el joven de 29 años murió después de caer desde una altura de 1.500 pies desde un avión Hércules C-130; el pasado 5 de noviembre durante un ejercicio de entrenamiento de paracaídas, cerca de la localidad de Hurlburt Field, Florida.

«Si bien este es un momento de grandes pérdidas en toda nuestra organización, estoy increíblemente agradecido por la respuesta de nuestros compañeros de equipo, agencias locales y socios comunitarios que se reunieron durante 17 días consecutivos para ayudar a encontrar a nuestro aviador»; expresó el Comandante de Ala 24º de Operaciones Especiales, Coronel Matt Allen, en un comunicado.

Los miembros de la tripulación, informaron haber visto caer a Condiff, cuyo paracaídas no se desplegó apropiadamente, hasta alcanzar el nivel del mar pero lo perdieron de vista cuando viró para rescatarlo.

Los grupos de búsqueda utilizaron el sonar submarino, operaciones de buceo y continuas patrullas por aire y mar a lo largo de un tramo de 80 kilómetros de la costa de Florida; para intentar recuperar los restos del sargento Condiff.

La Fuerza Aérea dijo que podría reanudar la búsqueda si hay alguna nueva evidencia que sugiera dónde podrían estar los restos del aviador. Las autoridades están pidiendo a cualquier persona que tenga información al respecto o haya observado algún resto en el agua; que avise a las autoridades inmediatamente.

Condiff se alistó en la Fuerza Aérea en año 2012 y fue un maestro de salto de línea estática, saltador de caída libre militar; buzo de combate, controlador de tráfico aéreo y controlador de ataque de terminal; siendo un veterano de guerra por su servicio destacado en África y Afganistán.

