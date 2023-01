Avión con 72 pasajeros se estrella en el Centro de Nepal (+Vídeo)

Un avión de la aerolínea Yeti Airline con 72 pasajeros a bordo, se estrelló este domingo cuando cubría una ruta doméstica que partió desde Katmandú en Nepal.

El portavoz de la compañía, Sudarshan Bartaula, el avión se precipitó en un terreno del distrito de Pokhara; unos 200 kilómetros al oeste de la capital nepalí cuando intentaba aterrizar.

Vale mencionar que, en la aeronave, un ATR-72, viajaban 68 pasajeros y cuatro tripulantes.

“Los detalles sobre víctimas aún está por llegar”, añadió el portavoz.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023