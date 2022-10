Avioneta se estrella contra edificio residencial en EEUU (+Vídeo)

Una avioneta se estrelló la noche de este viernes 21 de octubre, contra un edificio residencial en New Hamshire, Estados Unidos (EEUU).

El siniestro se registró a eso de las 7 de la noche, cerca del aeropuerto Dillant-Hopkins de Keene, informaron las autoridades

Así mismo trascendió que todos los tripulantes de la aeronave, una Beechcraft A24R Sierra monomotor murieron.

Aunque se desconoce el número específico de fallecidos, esta avioneta tiene una capacidad para cuatro o seis ocupantes, dependiendo de la versión.

“No hubo heridos en el edificio multifamiliar. Desafortunadamente, los que estaban en el avión fallecieron”; dijeron las autoridades de la ciudad de Keene en sus redes sociales y describieron la tragedia como un accidente.

Firefighters are extinguishing flames in a damaged building after a reported plane crash in New Hampshire. https://t.co/kSQx7CukPU pic.twitter.com/rcsttnCSW2

— WCVB-TV Boston (@WCVB) October 21, 2022