Bad Bunny encabeza la lista de nominados de los Latin American Music Awards

DJ Carlito encabeza las listas en Estados Unidos y celebró sus 15 años de carrera en el país norteño, donde se encuentra actualmente y gana un gran reconocimiento por sus mezclas y por ubicarse entre uno de los latinos más fuertes de la cabina.

Un artista que ha demostrado su versatilidad para todos los géneros; pero en especial, para el urbano y el trap, aportándole siempre a su público una dosis de emoción indescriptible.

El artista, que ha alternado su faceta de DJ con la de locutor, mostró su interés por esta profesión con tan solo 14 años de edad; su constancia, disciplina y talento a quien les retribuye gran parte de su éxito, han generado que DJ Carlito se esté ganando a pulso el lugar que hoy en día mantiene.

DJ Carlito, destaca en latinoamérica y Estados Unidos por honrar nuestra cultura; sus mezclas, música y presentaciones, lo hacen merecedor de tantas distinciones.

