Balance de la cuarentena nacional desde el primer día

Los estados La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes vienen cumpliendo la cuarentena; decretada por el Ejecutivo nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus; lo cual permite un balance de la cuarentena positivo y a esta medida se han sumado los estados Monagas y Falcón; por orden de sus gobernadores. Terminales son chequeados y descontaminados por prevención.

Balance de la cuarentena nacional por regiones

Zulia.

El gobernador Omar Prieto aplicó el decreto de cuarentena desde este lunes a las 5 am y señaló que “nadie entra y nadie sale de la región; cuarentena es cuarentena, el 99% de la población tiene que estar en su casa”, dijo. Informó que las estaciones de servicio atenderán a los vehículos priorizados, ya que está prohibida la movilidad en el Zulia. Sólo habrá una bomba por municipio.

“Estamos muy pendiente de los que ingresan desde Colombia, ya que no cuentan con el sistema de salud de Venezuela”. Dijo que chequean a quienes ingresan. Confirmó que en el Zulia “no se ha registrado ningún caso”, señaló en su balance.

Falcón.

El gobernador de Falcón, Víctor Clark, cerró la frontera con Zulia desde el punto La Raya en prevención, dado que no se han reportado casos en su jurisdicción. Hasta ayer habían realizado 161 despistajes de pasajeros. Acciones para el balance de la cuarentena.

Mantiene el cerco epidemiológico en los terminales terrestres de Coro, Dabajuro, Tucacas y Punto Fijo, y que sólo con un salvoconducto podrían viajar al Zulia.

Monagas.

La gobernadora Yelitza Santaella aplicó la medida de cuarentena para su estado, dado que no se han registrado casos. Aclaró que existen medidas adicionales que por ahora no serán aplicadas aquí.

Táchira.

Ángel Moronta Juliao, comandante de la Zodi Táchira, señaló que dio inicio a la cuarentena colectiva en todo el estado Táchira, este lunes desde las 5 am, con participación de 15.300, en los 116 cuadrantes de paz.

Dijo que tienen control de acceso al estado en los puestos de atención ciudadana La Pedrera, Orope, La Grita, La Tendida. La circulación estará reservada para los ciudadanos que laboren en el sector salud, agroproductivo, seguridad ciudadana o algún caso de carácter humanitario.

Apure.

El gobernador Ramón Carrizales informó que han estado evaluando el desarrollo de la cuarentena en Apure. Dijo que se activaron ocho puntos de acceso al estado para garantizar la protección del pueblo. Sobre el único caso positivo señaló que tiene una evolución buena y se mantienen optimistas con las medidas tomadas.

Miranda.

Las personas que deben someterse a tratamientos de salud; como diálisis, en Caracas, pueden justificar el traslado con un informe médico desde Guarenas.

En Los Valles del Tuy se cerraron parques, iglesias; y corren a las personas de las plazas y sitios públicos. La policía regional y local anda con parlantes instando a la gente para que se vayan a sus hogares.

Guárico.

El gobernador de Guárico, José Vásquez, anunció la ejecución inmediata de medidas de prevención y seguridad fronteriza en la entidad llanera. Anunció que se intensificarán los puntos de control fronterizos con alcabalas sanitarias y firmó un decreto para el cierre de comercios y locales por prevención.

Aragua. Las 18 alcaldías se se sumaron a las previsiones para evitar la propagación de nuevos casos. El alcalde de Palo Negro, Régulo la Cruz, ordenó a usuarios y conductores del transporte público el uso obligatorio de tapabocas. Félix Romero, de San Sebastián, instó a los habitantes a mantener la calma y estar en familia.

Aeropuertos

Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía; despegó ayer un vuelo de Estelar con destino Santiago de Chile y recibió uno desde Buenos Aires. A las 7:55 pm esperaba un vuelo desde La Habana de Conviasa; y Turkish Airline tiene programado un vuelo hoy para Estambul. Los vuelos nacionales están saliendo y ayer esperaban uno de Los Roques. Los aeropuertos Metropolitano y Oscar Machado Zuloaga, en los Valles del Tuy; no están haciendo vuelos comerciales. El aeropuerto Arturo Michelena de Valencia no tiene programados vuelos internacionales; y de los nacionales sólo están volando con regularidad; a las ciudades que no están en emergencia. El aeropuerto La Chinita, en el Zulia, aplica controles de seguridad; a los pasajeros que llegan desde diferentes destinos, entre ellos Panamá. Hasta ahora no han suspendido vuelos.

No deje de leer: Italia no dara prioridad a pacientes de Covid-19 de 80 años

Restringen salidas hacia otros estados del país

Terminales de las regiones acatan los protocolos de prevención; y obligan a transportistas y pasajeros a utilizar tapabocas y tomar medidas. En algunos estados como La Guaira, Carabobo, Miranda; fueron cerradas las rutas hacia la frontera y hacia otros estados.

El Terminal de Pasajeros Humberto Hernández en San Fernando de Apure; restringe las salidas a otros estados y sólo en casos de emergencias podrán circular.

A primeras horas de la mañana de ayer devolvieron las unidades; que salieron de los terminales de los Valles del Tuy, Miranda, con destino a Caracas, porque pasajeros y choferes no tenían los tapabocas.

En las carreteras La Raiza, Cuá-Charallave, Charallave Santa Teresa; y en las autopistas Charallave-Caracas, La Verota hay policías y guardias en puntos de control revisando buses y vehículos particulares.

Los terminales terrestres de La Guaira; suspendieron las rutas a San Antonio del Táchira, San Cristóbal, Zulia y Bolívar. Los centros comerciales de estos terminales permanecerán abiertos; pero el personal debe usar boquillas y guantes; según registra el balance de la cuarentena.

ACN/UN/Corresponsales

No deje de leer: Aristóbulo Istúriz: Estudiantes del país armarán portafolios con actividades en casa(Opens in a new browser tab)