Dueños de Balú piden disculpas a mujer discriminada en su tienda de Propatria

Ante las críticas contra la tienda Balú ubicada en Propatria contra una mujer quien fue discriminada éste lunes por intentar entrar en silla de rueda, los dueños del local piden disculpas públicas.

Vale recordar, que la cadena de tiendas Balú publicó en horas de la tarde escrito en su red social Twitter, con el fin de disculparse con Kelly Ayary; luego de que ella denunció que le fue negado el acceso a la tienda ubicada en el centro comercial Propatria.

Fue de la siguiente manera, que “Balú Moda rechaza categóricamente cualquier acto discriminatorio, fundado en la raza, el sexo, el credo, la condición social; o cualquier otra que menoscabe el derecho e igualdad, dentro y fuera de sus tiendas”.

Al tiempo, explicaron que esta conducta es «inaceptable y no corresponde a política alguna de la marca. Ofrecemos disculpas públicas Kelly Ayary y a todas las personas que, de alguna manera, se hayan sentido afectadas por esta acción arbitraria”.

Asimismo, aseguraron que actuarán en consecuencia, argumentando que «La inclusión es uno de nuestros valores fundamentales y cada uno de los integrantes del equipo; que nos representa debe actuar en consonancia».

En el @Balumoda del Centro Comercial Propatria me pararon en seco en la entrada y me dijeron "con todo respeto,no puede pasar con la silla de ruedas". No me dejaron entrar por ir en silla de ruedas. pic.twitter.com/1eSs8DHVKt

— Kelly Ayary (@K_Ayary) August 29, 2021