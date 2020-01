Tarjetas de Débito del Banco Bicentenario no vencen

Reintegro del petro a comerciantes en suspenso

Las ventas en petros de enero, a través del Biopago congelado, aún no han llegado a las cuentas de los comerciantes, frenando la actividad comercial privada en grado extramo.

Luego de transcurridos los primeros 15 días días de 2020, los establecimientos comerciales no tienen respuesta sobre el dinero que debería ser abonado en sus cuentas por las ventas. Los presidentes de Fedecámaras Zulia y Mérida coincidieron en que esto representa un daño profundo a la actividad comercial privada

A los comerciantes no les han acreditado el dinero por la venta de sus productos durante la primera semana del mes de enero, realizada mediante la plataforma Biopago luego de la implementación del petro.

Siete preguntas clave para entender el petro

«Este dinero fue congelado a todos los comercios que recibieron el petro los primeros días del año y hasta los momentos no ha sido repuesto«, denunció Ricardo Acosta, presidente de Fedecámaras Zulia.

Acosta afirmó en entrevista a El Nacional que para el mes de diciembre todos los comerciantes recibieron el reintegro del dinero de manera inmediata. «En diciembre se les pagó sin problema. Es decir, recibían el petro y cuando hacían su relación de cierre, el banco les reponía casi inmediatamente el pago en bolívares», señaló.

Silencio de las autoridades y vulnerabilidad de los comerciantes

César Guillén, presidente de Fedecámaras Mérida, criticó el silencio por parte de los organismos reguladores de la materia, debido a que no ofrecen respuestas al problema.

«Esta situación pone en aprietos a los dueños de establecimientos que deben reponer la mercancía. Cabe destacar que la mayoría de los productos encareció su precio con la llegada de la nueva década y el aumento del dólar paralelo», dijo Guillén.

Indicó que algunos empresarios decidieron cambiar los petros por bolívares, pero al 40% o 50% de su valor.

Prefieren el bolívar que ese token

«Prefieren tener los bolívares que ese token. Es bastante triste la situación en la que se vieron envueltos. Creo yo que por incautos se sintieron obligados a recibirlos y hoy están pagando las consecuencias», deploró Guillén.

El presidente de Fedecámaras Zulia presume que el régimen desea que los comercios acepten petros y los mantengan en su cuenta.

Sin embargo, ambos coincidieron en que el sistema no es sostenible si no hay transparencia y sensatez. «Las reglas claras son absolutamente necesarias para el libre desenvolvimiento de la actividad privada. Los comercios no están preparados para trabajar con petros, no hay nadie que se los reciba y desconocen cómo venderlos», explicaron.

Suspendidos «hasta nuevo aviso»

Cabe destacar, que las operaciones con petros en los puntos de venta Biopago del Banco de Venezuela se mantienen suspendidas «hasta nuevo aviso».

En un comunicado, la entidad bancaria señaló que tanto el banco como la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas entraron en la segunda fase de integración de las plataformas BiopagoBDV, Patria Instituciones y Petroapp.

ACN/EN/AVN

No deje de leer: Emiten la primera tarjeta de crédito chavista sin el respaldo de Mastercard(Opens in a new browser tab)