Falcao como un Rayo, Barcelona resurge y Real Sociedad se consolidad

Compartir





















Barcelona resurgió con triunfo ante Levante 3-0; Real Sociedad se consolidad y el colombiano Radamel Falcao volvió a marcar en triunfo de Rayo Vallecano, en una jornada del fútbol español donde Madrid sigue al frente, a pesar de empatar ante Villarreal 0-0.

La escuadra de Ronald Koeman tomó un respiro que le vino bien tras los dos resultados pasados; lo mejor fue el regreso de Ansu Fati, que portó un emblemático dorsal.

Con las luces de alarma encendidas luego de empatar ante Granada y Cádiz, el banquillo del neerlandés tambaleaba, recuperando además de la sonrisa y la gran esperanza de futuro, Ansu Fati.

El internacional español reapareció 323 días después; lució el 10 que hasta ahora llevaba Leo Messi y demostró que es un goleador.

Barcelona resurgió con triunfo

Fue un fin de la fiesta del Barcelona ante un rival muy débil; asolado también por las bajas, que apenas planteó batalla a los hombres de Koeman, quien otorgó la titularidad a los canteranos Pablo Martín ‘Gavi’ y Nico González.

Ambos cuajaron un magnífico encuentro, ilusionaron a la afición del Camp Nou, y la diferencia la puso el neerlandés Memphis Depay; forzó el penalti que, transformado por él mismo supuso, el 1-0 muy pronto. No tardó en llegar el segundo tanto, obra de su compatriota Luuk de Jong, que se estrenó con su nueva camiseta.

Apenas planteó batalla el conjunto de Pedro López, que sigue sin conocer la victoria. Barcelona resurgió con triunfo y pudo golear de haber tenido más acierto ante Aitor Fernández; pero la alegría fue completa con la reaparición y el tanto de Ansu Fati.

Real Sociedad sigue su fiesta

También vive momentos de fiesta la Real Sociedad; pese a la tremenda acumulación de lesiones, el equipo de Imanol Alguacil es segundo a un punto del Real Madrid y con dos más que Sevilla y Atlético de Madrid, que la próxima jornada recibirá a Barcelona en el Wanda Metropolitano.

Amarró los puntos el cuadro donostiarra en un partido complicado, pero venció a Elche 1-0, que le planteó muchos problemas e incluso mandó dos balones a la madera. Pero un error del chileno Enzo Roco lo aprovechó a la perfección Mikel Oyarzabal (81′) y selló la victoria.

El efecto Falcao

La ilusión rebosa por las gradas del estadio de Vallecas. Rayo, recién ascendido, está teniendo un inicio de temporada magnífico; el conjunto de Andoni Iraola disfruta y hace disfrutar. Todo o casi todo le sale bien. Es quinto justo por delante de Barcelona.

La víctima este domingo fue el Cádiz, al que venció por 3-1 con un nuevo gol de Radamel Falcao; el colombiano lleva tres tantos en tres partidos jugados. El cafetero desequilibró ya definitivamente un choque después de que el armenio Varazdat Haroyan (24′) igualara el tanto inicial de Álvaro García (9′).

El efecto Falcao en Rayo y en LaLiga Santander es indiscutible. Un auténtico goleador. Su regreso a España no puede ser más esperanzador. Un valor seguro para este atrevido y atractivo equipo vallecano. Isi Palazón, con un espectacular disparo desde fuera del área, puso la sentencia al final (87′).

https://twitter.com/i/status/1442197291788607490

Betis también ganó

También confirmó su progresión Betis del chileno Manuel Pelegrini, que deja aún más tocado a Míchel González y a su Getafe. Colista con siete derrotas y único equipo que aún no ha puntuado; La situación del técnico es más que complicada.

El brasileño Willian Jose, una de las incorporaciones del cuadro sevillano esta temporada; certificó el triunfo con un doblete (14′ y 55′). Fue la rúbrica a la superioridad exhibida sobre el césped del Benito Villamarín ante un Getafe desorientado, sin capacidad de reacción y débil que pudo sufrir incluso una derrota mucho más abultada del 2-0 final.

Osasuna ganó su tercer partido como visitante; lleva pleno lejos de El Sadar y ello le permite ir afianzando el objetivo principal, la permanencia. Mallorca, por contra, acumula cuatro encuentros sin ganar y el 2-3 supone su primera derrota en Son Moix.

En un encuentro con alternativas, los hombres de Jagoba Arrasate se adelantaron con un tempranero tanto de Cote Valdés y supieron revertir el 2-1 con el que se situó el equipo balear; Íñigo Pérez igualó con un espectacular lanzamiento de falta (58′) y Javi Martínez certificó el triunfo osasunista al final (88′).

Resultados

Alavés-Atlético de Madrid 1-0; Valencia-Athletic 1-1; Sevilla-Espanyol 2-0; Real Madrid-Villarreal 0-0; Mallorca-Osasuna 2-3; Barcelona-Levante 3-o; Rayo Vallecano-Cádiz 3-1; Real Sociedad-Elche 1-0; Betis-Getafe 2-0. Por jugar (lunes 27-09): Celta de Vigo-Granada.

A saber

Según Misterchip (@2010MisterChip) Radamel Falcao es el segundo jugador en toda la historia del Rayo que marca en todos y cada uno de sus tres primeros partidos en Primera División con el conjunto franjirrojo. El primero era Diego Costa (2011-12).

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Hamilton vale por 100 al ganar en GP de Rusia (+ vídeos)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN