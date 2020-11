¡Champions! Barcelona y Juventus ganan, PSG se complica

El español Rafael Nadal ganó partido 1.000 en el tenis profesional y sigue celebrando en París y este miércoles; tres semanas después de haber levantado su decimotercera Copa de los Mosqueteros en Roland Garros, consiguió en el Masters la capital francesa el triunfo.

Con esta victoria, ante su compatriota Feliciano López, por 4-6, 7-6 (5) y 6-4, Nadal ingresó en un club que solo contaba con tres miembros hasta ahora: el estadounidense Jimmy Connors con 1.274 triunfos; el suizo Roger Federer con 1.242 y el checo Ivan Lendl con 1.068.

El español se mostró agradecido a la gente que le ha ayudado a llegar a esa cifra histórica; destacó la ilusión que siempre ha mantenido, incluso cuando las lesiones se cebaron con su físico.

El triunfo le sirvió también para alcanzar los octavos de final, de uno de los pocos torneos que esos 1.000 triunfos no han llevado a sus vitrinas.

Nadal ganó partido 1.000

«La clave es jugar muy bien durante mucho tiempo. No hay otra opción que jugar bien durante muchos años para sumar tantas victorias. En mi caso personal, me he enfrentado a momentos difíciles, con lesiones largas y complicadas. Pero siempre he mantenido la ilusión y la pasión para seguir adelante», dijo el español.

Nadal se medirá por vez primera por un puesto en cuartos contra el australiano Jordan Thompson, 61 del mundo a sus 26 años; que remontó su partido de segunda ronda contra el croata Borna Coric y ganó por 2-6, 6-4 y 6-2.

Otros resultados

La jornada vivió también el triunfo del alemán Alexander Zverev, cuarto favorito, que se impuso al serbio Miomir Kecmanovic por 6-2 y 6-2; se medirá contra el francés Adrien Mannarino, verdugo del japonés Yoshihito Nishioka por 6-3, 6-7 (5) y 6-3.

También se clasificó para octavos el ruso Daniil Medvedev, después de que su rival, el veterano sudafricano Kevin Anderson, se retirara cuando se disputaba el juego de desempate de la primera manga por problemas físicos.

Medvedev, tercer cabeza de serie, jugará por un puesto en cuartos de final contra el australiano Alex de Miñaur; que se impuso al italiano Lorenzo Sonego por 6-3 y 7-5.

Por su parte, el canadiense Milos Raonic superó al francés Pierre-Hugues Herbert por 6-4 y 6-4, y jugará frente al estadounidense Marcos Giron; que el martes venció por sorpresa al italiano Matteo Berrettini, séptimo favorito del torneo.

El argentino Diego Schwartzman también se clasificó para octavos tras derrotar al francés Richard Gasquet por 7-5 y 6-3; por lo que dio un paso adelante en su objetivo de clasificarse para las Finales ATP de Londres.

El «Peque», que solo las tendrá aseguradas de forma matemática si alcanza las semifinales, se medirá por un puesto en cuartos contra el español Alejandro Davidovich; procedente de la fase previa, que se impuso al francés Benjamin Bonzi, invitado por la organización, por 6-4 y 6-4.

Andrey Rublev con 40 victorias en 2020

El ruso Andrey Rublev se convirtió en el primer tenista que suma 40 victorias esta temporada tras derrotar al moldavo Radu Albot, rescatado de la fase previa, por 6-1 y 6-2; por lo que supera al serbio Novak Djokovic.

Además, el ruso tiene asegurada su presencia en las Finales ATP de Londres, se medirá por un puesto en cuartos de final contra el ganador del duelo entre el suizo Stan Wawrinka y el estadounidense Tommy Paul.

Los otros dos duelos de octavos quedaron fijados la víspera. El español Pablo Carreño se medirá al eslovaco Norbert Gombos; el croata Marin Cilic jugará contra el francés Ugo Humbert.

