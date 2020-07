Al parecer el barco Beauty One cargó gasolina para Cuba desde El Palito

De acuerdo a fuentes petroleras, el barco panameño Beauty One cargó gasolina en El Palito con destino hacia Cuba; específicamente en el muelle dos de la refinería ubicada en el estado Carabobo.

Según lo publicado por El Carabobeño, fuentes señalaron al medio que el buque luego de partir de Venezuela; atracará primero en Carenero, donde descargaría algo de combustible, así como; «para despistar la vigilancia de tráfico marino a través de marinetraffic.com».

En este contexto, vale recordar que en lo que va de julio son cuatro buques con combustible los enviados a la isla; bajo la administración de Nicolás Maduro. Sin contar, el quinto barco, el Beauty One que cargó gasolina con el puerto final en Cuba.

Barco cargó gasolina hacia Cuba desde El Palito

En medio de éste envío a la isla del Caribe, la situación en materia de combustible en Venezuela merma; pues de acuerdo a un reporte del 15 de julio de la agencia especializada Argus, «las reservas de gasolina del país que se encuentran almacenadas en la refinería Cardón; y solo llegan a los 15.140 barriles de 91 octanos y 1.890 barriles de 95 octanos».

Aunque, a esa refinería le hicieron reparaciones con la ayuda del gobierno de Irán y China; la productividad de la misma ha sido limitada hasta la actualidad.

Respecto a esta realidad, en el informe también aseguraron que “las existencias de gasolina; han regresado a niveles críticamente bajos después de que Pdvsa agotó los envíos iraníes que llegaron a finales de mayo y principios de junio».

Cabe mencionar, que algunos de los otros buques salieron el 17 de julio desde la refinería de Amuay, Falcón; el buque de bandera venezolana Paramaconi hacia la termoeléctrica Felton, en Santiago de Cuba con fuel oil.

También, Teseo bajo la bandera de Panamá, llegó al puerto de Matanzas el 7 de julio; pero antes atracó en el puerto cubano de Nipe y partió desde Puerto La Cruz el 28 de junio.

Además, el tanquero con bandera cubana Sandino, llegó a El Palito en Carabobo el 5 de julio; y cargó combustible que sería llevado hasta Matanzas.

Otros fueron, El Alicia, Ícaro, el Petion, el Terepaima, el Carlota C.

Al fuentes petroleras denunciar que el Beauty One cargó gasolina hacia Cuba este fin de semana; y no ser la primera vez que se envía combustible de Venezuela hacia la isla, varios diputados opositores siguen alertando; que la gestión de Maduro no protege primero ese servicio al venezolano; pues deben permanecer hasta ocho horas en una cola para abastecerse.

Aunado, a que continúa violando las sanciones impuestas a los dos países por el gobierno estadounidense.

