Encuentran barco fantasma con restos humanos en las costas de Japón

El sábado una astronauta norteamericana estableció un nuevo récord, para el vuelo espacial más largo realizado por una mujer, rompiendo la antigua marca de 288 días con aproximadamente dos meses restantes en su misión.

Christina Koch, una ingeniero eléctrico de 40 años de Livingston (Montana), llegó a la Estación Espacial Internacional el 14 de marzo.

Koch rompió el récord establecido por la excomandante de la estación espacial Peggy Whitson en 2016-2017.

Se espera que Christina Koch pase un total de 328 días, o casi 11 meses, a bordo de la estación espacial antes de regresar a la Tierra.

Las misiones son típicamente de seis meses, pero la NASA anunció en abril que extendería su misión hasta febrero.

El récord de EE.UU. para el vuelo espacial más largo es de 340 días establecido por Scott Kelly en 2015-2016.

El récord mundial es de 15 meses establecido en la década de 1990 por el cosmonauta ruso Valeri Vladímirovich Poliakov, a bordo de la desaparecida estación espacial MIR.

La misión extendida de Christina Koch ayudará a la NASA a conocer los efectos sobre el cuerpo humano de los largos vuelos espaciales, datos que funcionarios de la NASA han dicho que son necesarios para apoyar las futuras misiones de exploración del espacio profundo, a la Luna y a Marte.

Antes de romper el récord de resistencia para una mujer en el espacio, Koch estableció otro hito como parte del primer equipo de caminatas espaciales totalmente femenino en octubre. Fue la cuarta caminata espacial de la astronauta norteamericana.

Anteriormente dijo que tomó muchos consejos útiles de la autobiografía de su colega Scott Kelly «Endurance» (Resistencia) del 2017.

