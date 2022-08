Basquetbolista Brittney Griner sentenciada a nueve años de prisión en Rusia

Compartir

A nueve años de prisión condenaron este jueves 4 de agosto, a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner, detenida en Rusia, por contrabando de drogas con intención criminal.

La sentencia ocurre en medio de preocupaciones de que la estrella de la WNBA esté siendo utilizada como un peón político en la guerra de Rusia contra Ucrania.

La jueza Anna Sotnikova también multó a la deportista con 1 millón de rublos (aproximadamente 16.400 dólares).

Y añadió que la corte tuvo en cuenta su admisión parcial de culpabilidad, remordimiento por el hecho, estado de salud y actividades caritativas. Los fiscales del caso habían pedido 9 años y medio de cárcel en los argumentos de cierre.

Los abogados de Brittney Griner, Maria Blagovolina y Alexander Boykov, informaron en un comunicado posterior a la condena que la corte ignoró todas las pruebas que presentaron y que apelarán la decisión.

Biden «es inaceptable» la condena

Por su parte el presidente de Estados Unidos sentenció que “es inaceptable» la condena.

Hoy, la ciudadana estadounidense Brittney Griner recibió una sentencia de prisión que es un recordatorio más de lo que el mundo ya sabía: Rusia está deteniendo injustamente a Brittney. Es inaceptable, y pido a Rusia que la libere de inmediato para que pueda estar con su esposa, seres queridos, amigos y compañeros de equipo», señaló Biden en un comunicado.

» Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, rechazó la sentencia y dijo que se suma «a la injusticia de su detención.

En medio de la detención y el juicio de Griner, varios meses de debate interno en el Gobierno de Biden culminaron con una oferta de Estados Unidos a finales de julio para intercambiar a Griner y Whelan ––cuya sentencia de cárcel en Rusia fue denunciada como injusta por Washington–– por el traficante de armas condenado Viktor Bout, según dijeron a CNN personas que tienen conocimiento de la propuesta.

La defensa tiene 10 días para apelar la condena, detalló Blagovolina en declaraciones posteriores a la prensa. También indicó que el tiempo promedio de prisión por este tipo de delitos es de 5 años. Y agregó que casi un tercio de los condenados obtienen libertad condicional.

«Cometí un error honesto y espero que su fallo no termine con mi vida aquí»

Antes de conocerse el fallo, Griner se disculpó ante la corte y pidió clemencia en un emotivo discurso.

«Nunca quise lastimar a nadie, nunca quise poner en peligro a la población rusa, nunca quise infringir ninguna ley aquí», dijo la deportista en el tribunal de la ciudad de Khimki.

Griner, quien llegó al tribunal esposada, continuó: «Cometí un error honesto y espero que su fallo no termine con mi vida aquí. Sé que todos siguen hablando de peón político y de política. Pero espero que eso esté lejos de esta sala del tribunal», continuó.

Luego insistió en que «no tenía intención de infringir ninguna ley rusa. No tenía intención. No conspiré ni planeé cometer este delito», agregó.

«Es por eso que me declaré culpable de mis cargos. Entiendo todo lo que se ha dicho en mi contra, los cargos en mi contra y por eso me declaré culpable. Pero no tenía la intención de violar ninguna ley rusa», completó.

El caso contra Brittney Griner en Rusia

A Griner la detuvieron el pasado 17 de febrero en el Aeropuerto Internacional Sheremetyevo luego de que las autoridades descubrieran menos de un gramo de aceite de cannabis en su equipaje, según los fiscales rusos.

Griner testificó la semana pasada en su juicio que no hubo ningún abogado presente y que tampoco le explicaron sus derechos, lo que según la ley rusa debe ocurrir dentro de las primeras tres horas.

Esos derechos incluirían el de saber de qué era sospechosa y el de tener acceso a un abogado defensor desde el momento en que la detuvieron, que incluye la posibilidad de una reunión privada antes del primer interrogatorio por parte de las autoridades.

Además, Griner dijo que firmó documentos que no resultaban claros para ella y que debió usar el traductor de Google en su teléfono para intentar entender lo que sucedía.

Brittney Griner escribe una carta manuscrita a Biden: «Estoy aterrorizada de poder estar aquí para siempre»

La detención, registro y arresto de Griner fueron «indebidos», sostuvo en una de las audiencias Alexander Boykov, uno de los abogados de la basquetbolista. Este jueves Boykov, argumentó que la basquetbolista no tuvo la oportunidad de revisar adecuadamente los documentos judiciales. Dijo que la constitución de Rusia garantiza a todos los derechos a usar su idioma nativo y la libre elección del idioma de comunicación.

También en los argumentos finales de este jueves, Maria Blagovolina, abogada de la deportista, argumentó que Griner nunca utilizó marihuana en Rusia y que nunca tuvo la intención de hacerlo.

Brittney Griner: Conozco y respeto las leyes de Rusia

En esa declaración, Griner «confirmó que tenía una prescripción médica para el uso de cannabis medicinal», que «es un tratamiento bastante popular entre los atletas profesionales. Enfatizó que nunca planeó traerlo a Rusia ni usarlo», explicó la abogada Maria Blagovolina a los periodistas después de la audiencia de la semana pasada.

Una lesión en la rodilla la obligó a estar en silla de ruedas durante cuatro meses, le relató Griner al tribunal, y utilizó la sustancia para las articulaciones inflamadas de la rodilla y el tobillo. La atleta también insistió en que no lo usaba antes de los torneos para evitar posibles descalificaciones.

«No, nunca me arriesgaría a eso. Nunca quise afectar a mi equipo», dijo Griner. Anteriormente, sus abogados señalaron que a la basquetbolista le practicaron una prueba de drogas y los resultados salieron limpios.

Griner «explicó a la corte que conoce y respeta las leyes de Rusia y nunca tuvo la intención de violarlas», dijo Blagovolina. Griner también dijo en el tribunal que disfrutaba jugar baloncesto en ese país durante la temporada baja de la WNBA y que su club, UMMC Ekaterinburg, se convirtió en un segundo hogar para ella, añadió la abogada.

El Departamento de Estado de EE. UU. ahora clasifica a la jugadora de la WNBA Brittney Griner como «detenida injustamente» en Rusia

Los abogados de Griner, Blagovolina y Boykov, se enteraron del posible intercambio inicialmente a través de los informes de noticias, dijeron en ese momento. Aunque no participaron en esas discusiones, los dos señalaron que estarían satisfechos con cualquier resultado productivo.

