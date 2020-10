Tres toneladas de basura espacial rusa y china podrían colisionar esta noche

Según un grupo de expertos, casi tres toneladas de basura espacial de China y Rusia que orbitan la Tierra a la misma altura desde hace años, podrían converger esta noche sobre los cielos de la Antártida y el Cabo de Hornos (la punta mas austral Suramericana), a velocidades que superan los 52.000 Km/H. Varios grupos de astrónomos se encuentran en alerta ante un posible escenario tipo la película «Gravedad» (2013); donde una colisión similar generó inmensas nubes de desechos espaciales que luego inutilizaron satélites y hasta estaciones orbitales.

La empresa estadounidense LeoLabs, con sede en Silicon Valley (California), ha «mapeado» las trayectorias de varias de estas aglomeraciones de basura espacial que orbitan la tierra a unos 14,66 Km/S (52.776 Km/H); detectando la convergencia de ambas trayectorias sobre la Antártida esta noche a las 00:56 UTC/GMT (08:56 PM ET – hora el Este de EEUU).

We are monitoring a very high risk conjunction between two large defunct objects in LEO. Multiple data points show miss distance <25m and Pc between 1% and 20%. Combined mass of both objects is ~2,800kg. Object 1: 19826

Object 2: 36123

TCA: Oct 16 00:56UTC

Event altitude: 991km pic.twitter.com/6yWDx7bziw — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 13, 2020







Un cohete chino y un satélite ruso pueden chocar esta noche sobre el cono sur

La masa combinada de ambos grupos de desechos orbitales es cercana a las 3 toneladas (2.800 Kg; aproximadamente) y los desechos sobrevuelan el planeta a una altura promedio de 990 kilómetros, resultando en una convergencia calculada de menos de 25 metros de proximidad entre ambas nubes de desechos; con lo que es «muy probable» que se genere una espectacular colisión orbital que sería visible desde regiones tan al sur como Tierra del Fuego y la Patagonia.

Jonathan McDowell, astrofísico del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica, dijo que algunos de los objetos involucrados en la colisión, serian «un satélite de navegación soviético llamado Parus (Kosmos 2004); que se lanzó en 1989 y un cohete chino».

The predicted close approach on Oct 16 involves a Soviet Parus navigation satellite and a Chinese rocket stage. Here is the Parus. It’s a big satellite, about 800 kg, 2 metres in dia and it has a 17 metre long gravity gradient boom. pic.twitter.com/UezRGw3TOn — Jonathan McDowell (@planet4589) October 14, 2020

Respecto a los desechos del cohete chino, McDowell tuiteó lo siguiente: «La tercera etapa CZ-4C tiene aproximadamente 7,5 m de largo y 2,9 m de diámetro. No tengo buenos datos acerca de su masa; pero probablemente está en el orden de una tonelada».

Debido a que los objetos están ubicados a una gran altitud por encima del suelo, no representan un riesgo directo para las poblaciones en el cono sur, pero sin embargo, un choque de estas magnitudes podría crear inmensas nubes de desechos a en la órbita terrestre; lo que sin duda aumentaría exponencialmente los riesgos de futuras colisiones. Los escombros también podrían amenazar a los astronautas en órbita.

Choque de varias toneladas de basura espacial causa riesgo en la órbita

Esta situación converge con la puesta en orbita de un grupo de astronautas; lanzados en una nave Soyuz desde el comódromo de Baikonur (Afganistán), con una tripulación combinada ruso-norteamericana que se dirige a la Estación Espacial Internacional (EEI). De acuerdo a la NASA; la nave Soyuz se encuentra en maniobras de aproximación a la EEI, lo que los expone al riesgo de impacto de nubes de desechos espaciales que podrían resultar de una colisión de esta índole.

This visualization shows our latest information on the event: pic.twitter.com/qaI2NXhZmi — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 15, 2020

Si embargo, los expertos concuerdan en que existe cierto margen de error en los cálculos de las dinámicas orbitales de los dos grupos de desechos; razón por la cual podrían pasar «rozándose a toda velocidad» y a muy poca distancia, pero sin producir colisiones significativas.

Al respecto, LeoLabs tuiteó lo siguiente: «Los datos de las actualizaciones de eventos más recientes muestran una distancia de falla de unos 25 metros (+/- 18 metros con una incertidumbre de 1 sigma). Recopilaremos datos de observación esta noche; durante el primer paso de radar después de la TCA para confirmar [con suerte] que no se detecten nuevos escombros».

