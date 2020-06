El Batmovil de Robert Pattinson en fotografías

La nueva película The Batman, del cineasta Matt Reeves con el protagonismo de Robert Pattinson como Bruce Wayne pretende mostrar una versión del personaje en sus inicios y muchos detalles más evolucionados, como lo es el nuevo diseño del Batmovil en 3D.

Es de recordar, que del diseño final que se vio del coche ya construido, han cambiado algunas cosas, debido a que son nuestras en 3D previos. Además, en el camino hacia el rodaje los artistas pueden modificar algunos elementos estéticos. De hecho, el artista de Hollywood, Jeff Frost, encargado de ésta obra creó un tanque parecido al de las películas de Nolan o los que se observan en videojuegos como Batman Arkham Knight; es decir, un muscle car con detalles para que parezca de los coches de alta tecnología que el justiciero suele utilizar en Gotham. 🦇CALENTANDO MOTORES🦇 El artista Jeff Frost comparte varios concepts arts del nuevo Batmovil, ¡el que llevará Robert Pattinson en la película de «THE BATMAN»! ¿Qué os parece este diseño? pic.twitter.com/Tw1WxKi9W4 — Súper Ficción (@FiccionSuper) May 31, 2020 Nuevo diseño de Batmovil de Robert Pattinson En el caso del nuevo diseño del Batmovil de Robert Pattinson, los fanáticos pudieran esperar potentes lanzamisiles o cualquier otro tipo de artillería pesada; en ésta producción que busca centrarse en la habilidad de detective de Bruce Wayne y no tanto en que el personaje siempre quiere aterrar a sus enemigos.

Sobre las posibles armas que pueda contener el vehículo, Frost reconocido artista de la industria del cine estadounidense; solo publicó las fotografías en su página web sin detallar más y al poco tiempo las eliminó, aún se desconoce el porqué.

Vale mencionar, que éste artista

que ha trabajado en variedad de superproducciones importantes como lo son Pacific Rim: Uprising, Guardians of the Galaxy Vol. 2; King Kong, Jurassic World, 300, Thor, StarTrek: Into Darkness, Mission: Impossible III o Batman v Superman: Dawn of Justice, entre muchas otras.

En este sentido, al comprarlo con el Batmovil que usaría Robert Pattinson difundido por Matt Reeves meses atrás, no son exactamente iguales; pero sí se puede con una lupa disfrutar de muchos otros detalles no observados hasta el momento. Entre ellos, el parachoques frontal, la vista superior del coche o una «vista trasera en la que se puede apreciar tanto el imponente motor; como los grandes cauchos traseros», reseñó Heroic Hollywood.

Con información: ACN/Heroic Hollywood/As/Foto: Cortesía

